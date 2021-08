Ruszają ESL Mistrzostwa Polski. Nagrodą awans do prestiżowego turnieju

To będzie niezwykle ciekawa edycja ESL Mistrzostw Polski. Do tak popularnych zespołów jak Anonymo Esports, Wisła All in! Games Kraków, MAD DOG'S PACT i HONORIS dołączy sześć drużyn, które przeszły przez eliminacyjne sito.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

ESL Mistrzostwa Polski. Faworyci? Komentatorzy są zgodni

Faza zasadnicza rozgrywek potrwa od 30 sierpnia do 26 października. W dalszej kolejności rozegrane zostaną mecze fazy Playoff, które planowane są w formacie LAN. Ich finał został oficjalnie przesunięty na 14 listopada, gdzie zostanie wyłoniony 23. ESL Mistrz Polski w CS:GO.

Pandemia znowu namieszała. Mistrzostwa świata awaryjnie przeniesione

- W tym sezonie ESL MP jako faworyta typuję drużynę Honoris - zdradza Kuba "Kubik" Kubiak, komentator ESL Mistrzostw Polski. - Bardzo spodobały mi się zmiany wprowadzone do tej ekipy i wierzę, że faktycznie wzmocnią ich one przed kolejnymi tygodniami zmagań. Najciekawszym beniaminkiem dla mnie w tym sezonie będzie zdecydowanie Dolej Miodu. Często mixy złożone z mocnych graczy potrafią niesamowicie zaskoczyć, a co innego ma budować naszą ciekawość jak nie beniaminek wyciągający punkty faworytom?

Identycznie faworytów typuje drugi z komentatorskiego duetu, Maciej "Morgen" Żuchowski. - Moim zdaniem faworytem tego sezonu EMP jest HONORIS. Zespół składający się z utytułowanych i w większości bardzo doświadczonych graczy. Na pewno będą chcieli udowodnić, że ciężko wywalczony tytuł w zeszłej edycji nie był przypadkiem. Na pewno ciekawi mnie też forma Anonymo, które ostatnio przeszło zmiany kadrowe. Liczę, że chłopaki zaskoczą i być może nawet zagrają w wielkim finale. Z nowych ekip na pewno warto zwrócić uwagę na Dolej Miodu. Niby znani zawodnicy, ale jednak trzeba ich traktować jako miks, bo nawet do końca nie wiadomo w jakim składzie wystąpią. To może być jedno wielkie zaskoczenie tej edycji ESL Mistrzostw Polski!

Spotkania ESL Mistrzostw Polski będzie można obserwować na oficjalnym kanale ESL Polska na platformie Twitch. Za mikrofonami komentatorskimi zasiądzie między innymi niezawodny duet Macieja "Morgena" Żuchowskiego i Kuby "Kubika" Kubiaka. Studio przedmeczowe natomiast poprowadzi Kinga Kujawska.

FIFA 22. Znamy nowe informacje dotyczące gry EA Sports. Kiedy premiera, jakie zmiany?