Nowe otwarcie znanej gry piłkarskiej. Zmienia nazwę i będzie za darmo!

Od teraz Pro Evolution Soccer będzie się nazywać "eFootball". Gra będzie darmowa i dostępna tylko w dystrybucji cyfrowej. Będzie obsługiwać cross-play, który pozwala na wspólną grę na wielu platformach.

PES przechodzi do historii. Teraz jest to eFootball

W eFootball będziemy mogli zagrać na Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, a także na PC przez platformę Steam. Zmiana nazwy oznacza nowe otwarcie. Produkcja Konami stanie się free to play, więc twórcy będą musieli gdzieś odzyskać pieniądze, których nie zarobią na sprzedaży. To prawdopodobnie będzie oznaczało zwiększenie ilości różnych mikrotransakcji.

Nazwa "eFootball" do tej pory pojawiała się w kontekście esportowej ligi PES, w której grają m.in. Barcelona, Manchester United, Juventus, Arsenal, Roma czy Bayern. Gra zaproponuje także odbiorcom nowy silnik, poprawione animacje, a także streowanie wirtualnymi zawodnikami.

Premiera eFootball odbędzie się w ostatnim kwartale 2021 roku.

