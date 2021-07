Mistrz olimpijski zbojkotował start w Tokio! Jego decyzja wywołała szok

Dla Oussamy Mellouliego udział w IO Tokio 2020 miał być już szóstym w karierze. Tunezyjczyk ma na koncie dwa złote medale olimpijskie wywalczone w Pekinie w 2008 roku na 1500 metrów i cztery lata później w Londynie w pływackim maratonie na dystansie 10 kilometrów oraz brązowy medal z IO w Londynie na 1500 metrów.

Zakwalifkował się na IO, ale na nich nie wystąpi. Popadł w konflikt z federacją i zakończył karierę

37-letni pływak pomimo tego, że zakwalifikował się do IO w Tokio, to w nich nie wystąpi. Kością niezgody były pieniądze, na które liczył od tunezyjskiego związku pływackiego. Zawodnik domagał się lepszego wynagrodzenia oraz premii. Ostatecznie jednak nie doszedł do porozumienia z federacją, więc postanowił zakończyć karierę.

- Po miesiącu cierpień tracę wszelką nadzieję na pojednanie lub wygranie sprawy. Postanowiłem więc wycofać się z międzynarodowych zawodów i zbojkotować igrzyska w Tokio - napisał Mellouli na swoim koncie na Instagramie.

Tunezyjczyk sam nie podał szczegółów, dlaczego podjął taką decyzję, ale według doniesień medialnych pływak miał długotrwały spór prawnym z tunezyjską federacją pływacką. Zawodnik musiał sam opłacać swoje treningi, a poza tym jego fizjoterapeuta nie dostał akredytacji na IO.

Mógł zostać czwartym pływakiem w historii z sześcioma startami na IO

Sart w IO w Tokio sprawiłby, że Mellouli, który w Pekinie pokonał Granta Hacketta z Australii i został pierwszym złotym medalistą Tunezji od prawie pół wieku, byłby dopiero czwartym pływakiem, który wystartował w sześciu igrzyskach. Był już pierwszym pływakiem, który wygrał złoto zarówno w basenie, jak i na wodach otwartych.

Tunezyjczyk planował przejść na emeryturę w 2020 roku, ale opóźnił tę decyzję, gdy igrzyska olimpijskie w Tokio zostały przełożone o rok z powodu pandemii Covid-19. Mellouli w przeszłości był zawieszony na 18 miesięcy w 2007 roku po pozytywnym teście antydopingowym, pom tym jak brał zakazaną substancję Adderall.

Igrzyska olimpijskie potrwają od 23 lipca do 8 sierpnia.