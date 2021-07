Piotr Zieliński może przejść do giganta! Ten transfer byłby hitem

Włoski dziennik "La Repubblica" informuje, że Piotr Zieliński był jednym z pierwszych piłkarzy SSC Napoli, którzy wyszli we wtorek na trening. Pierwszą sesję Polak odbył indywidualnie na siłowni, natomiast wieczorem miał dołączyć do reszty zespołu, "by nadrobić straty do kolegów z drużyny". Gazeta wciąż pisze o zainteresowaniu 27-latkiem ze strony Manchesteru City dodając, że mistrz Anglii nie złożył jeszcze oficjalnej oferty.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Jóźwiak ocenił Piotra Zielińskiego. Pomocnik reprezentacji polski mówił, również czym imponuje mu Tymoteusz Puchacz i o spełnionym marzeniu

Piotr Zieliński w kręgu zainteresowań Manchesteru City? Włoskie media przekonują, że tak jest, choć ekspert ma inne zdanie

Spekulacje dotyczące transferu Manchesteru City wyjaśniał w ostatnich dniach znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, którego zdaniem Zieliński jest "w samym centrum projektu Napoli Spallettiego". - Piotr Zieliński to piłkarz bardzo podobny do De Bruyne. Jeśli masz w drużynie kogoś takiego jak on i miałbyś sprowadzić dodatkowo Zielińskiego, robi się z tego istotne przedsięwzięcie. Powtórzę jednak: nie sądzę, żeby Napoli chciało w ogóle pozbywać się Zielińskiego. Już prędzej Ruiza albo Koulibaly'ego - przekonywał dziennikarz.

Burza we Włoszech po transferze. "Robaku. To faszystowski klub"

Manchester City i Liverpool to dwa kluby z Premier League, które zdaniem włoskich mediów były najbardziej zainteresowane kupnem Zielińskiego. Polak miał być postrzegany w zespole Pepa Guardioli jako wyjście awaryjne, gdyby mistrzowi Anglii nie udało się sprowadzić Jacka Grealisha z Aston Villi.

Portal "Transfermarkt" wycenia 27-letniego Polaka na 50 milionów euro. SSC Napoli kupiło Piotra Zielińskiego w 2016 roku za 16 milionów euro z Udinese. Z roku na rok pozycja Zielińskiego rosła, a miniony sezon był jego najlepszym w karierze. Przynajmniej, jeśli chodzi o liczby. Licząc wszystkie rozgrywki, zagrał w 47 meczach, strzelił 10 goli i zaliczył aż 13 asyst.