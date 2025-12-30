Nie do wiary! FIS dopuścił do skoków rosyjskiego żołnierza. "To nie żart"

Niedawno Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) przychylił się do odwołań ze strony Rosjan oraz Białorusinów. Nakazał Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) dopuszczenie do międzynarodowych zawodów sportowców z tych krajów. "Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) przychylił się do odwołań ze strony Rosjan oraz Białorusinów. Nakazał Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) dopuszczenie do międzynarodowych zawodów sportowców z obu krajów w roli sportowców neutralnych. Oczywiście wszystko to pod pewnymi warunkami. Zawodnicy nie mogą mieć m.in. jakichkolwiek powiązań z rosyjskimi strukturami wojskowymi. Nie wolno im również popierać agresji na Ukrainę" - informowaliśmy na łamach Sport.pl.

Kontrowersyjna decyzja FIS. Do PŚ wróci Rosjanin, który ma powiązania z... wojskiem

Początkowo Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) przywróciła do rywalizacji Michaiła Nazarowa oraz Daniła Sadriejewa, jednak nie byli oni tacy "neutralni". Ten drugi był w składzie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego podczas IO w Pekinie i po tym wydarzeniu pojawił się na Kremlu, gdzie został odznaczony orderem "Za zasługi dla Ojczyzny" I stopnia, czym chwalił się w mediach społecznościowych, wyrażając wielką dumę z obecności w siedzibie prezydenta Rosji. Jednak nie odebrał tego odznaczenia od Władimira Putina, bo ten nie uczestniczył w uroczystości.

Teraz FIS zaktualizowała listę sportowców z Rosji i Białorusi i wśród zatwierdzonych zawodników AIN znalazł się... Ilja Mańkow, który przynależy do armii.

"Ilja Mańkow otrzymał status Indywidualnego Zawodnika Neutralnego (AIN) od FIS. Nie, to nie żart" - napisał w serwisie X Adam Bucholz ze skijumping.pl.

Ostra reakcja na decyzję FIS. "Idzie na grubo"

Nie wiadomo skąd taka decyzja, na pewno wywołuje ona kolejne kontrowersje po samym przyznaniu pozwolenia Rosjanom na starty w międzynarodowych zawodach.

"To jest całkowite zaprzeczenie idei neutralnego sportowca. Ilja Mańkow nie powinien mieć żadnych szans na otrzymanie takiego statusu. Złamał bowiem jedno z postanowień - przynależał do resortów siłowych" - skomentował wpis dziennikarza jeden z użytkowników serwisu X.

"To tylko pokazuje, że za jakiś czas będą chcieli także przywrócenia Rosjan z symbolami narodowymi. Widać, że Johan Eliasch idzie na grubo. To on był jednym z największych zwolenników powrotu Rosjan z szefów wszystkich międzynarodowych federacji sportowych" - dodał.