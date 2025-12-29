Rosyjscy sportowcy od agresji na Ukrainę są wykluczeni z rywalizacji na arenie międzynarodowej. Niestety teraz powoli zaczyna się to zmieniać, np. FIS dopuścił Rosjan i Białorusinów do startów w zawodach Pucharu Świata. "Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) przychylił się do odwołań ze strony Rosjan oraz Białorusinów. Nakazał Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) dopuszczenie do międzynarodowych zawodów sportowców z obu krajów w roli sportowców neutralnych. Oczywiście wszystko to pod pewnymi warunkami. Zawodnicy nie mogą mieć m.in. jakichkolwiek powiązań z rosyjskimi strukturami wojskowymi. Nie wolno im również popierać agresji na Ukrainę" - informowaliśmy na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Tylu rosyjskich sportowców wróciło w 2025 roku do rywalizacji na arenie międzynarodowej

Niedawno do rywalizacji w biegach narciarskich wróciła m.in. Daria Niepriajewa, która zdradziła, że "wszyscy witali ją przyjaźnie". - Żadnych ukradkowych spojrzeń. Wszyscy zawsze się do mnie uśmiechali. Zamieniłam nawet kilka słów z kilkoma czołowymi sportsmenkami. Wszyscy traktują mnie dobrze. Uśmiechają się - mówiła w rosyjskich mediach.

Jednak to nie wszystko. Rosyjski minister sportu Michaił Diegtiariew zapowiadał, że w 2025 roku rosyjscy sportowcy wrócą na arenę międzynarodową. Jak się okazuje, poniekąd miał rację.

Według wyliczeń serwisu sports.ru obecnie 67 międzynarodowych federacji dopuszcza sportowców z Rosji. "Ponad 4200 sportowców otrzymało pozwolenie. Na 40 mistrzostwach świata i Europy zdobyto 112 medali, w porównaniu z 71 rok wcześniej. Postęp jest widoczny" - czytamy.

Zobacz też: Tak nazwał Władimira Putina. Europejska legenda okryła się hańbą

"Co więcej, w 2025 roku Rosja wygrała cztery precedensowe sprawy arbitrażowe, przywracając prawa narciarzom, saneczkarzom, bobsleistom i tenisistom stołowym. Przywrócono status Rosyjskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Po raz pierwszy od lat nasz kraj został wybrany do Komitetu Antydopingowego UNESCO, a studenci wzięli udział w Uniwersjadzie" – powiedział Diegtiariow.

"To zasługa Putina"

Serwis pisze także o tym, że część zmian m.in. w judo, sambo kickboxingu i muay thai zaszło dzięki... prezydentowi Rosji. "Decyzja IJF o przywróceniu rosyjskim judokom symboli narodowych była prawdziwym prezentem noworocznym. Nasz hymn był już grany na turniejach wielkoszlemowych w Abu Zabi i Tokio, gdzie drużyna zdobyła jedenaście medali" - czytamy.

"To zasługa prezydenta Rosji Władimira Putina, który posiada tytuły mistrza sportu zarówno w judo, jak i sambo i cieszy się niekwestionowanym autorytetem w środowisku zapaśniczym" - zakończono.