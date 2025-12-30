Były reprezentant Polski miał poważny wypadek. Rodzina prosi o pomoc

Media społecznościowe obiegła wiadomość, że Robert Wolski trafił do szpitala. Jego siostra - Oliwia - opublikowała ważny wpis. "Pilny apel o Krew!! W związku z tragicznym wypadkiem mojego brata Roberta Wolskiego potrzebna krew AB rh+, nieważne, jaką masz grupę krwi, liczy się oddanie każdego mililitra, bardzo prosimy o pomoc w oddawaniu krwi na hasło Robert Wolski, który przebywa w szpitalu wojewódzkim im. M.Kopernika w Łodzi na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii. Krew można oddać w każdym najbliższym punkcie poboru krwi" - napisała siostra 43-latka.

Partyka włączył się do akcji. "Szczegółów nie znam"

Apel Oliwii Wolskiej udostępnił Artur Partyka, jeden z najwybitniejszych skoczków wzwyż w naszej historii. Dwukrotny medalista olimpijski przyznał w rozmowie z "Faktem", że modli się za swojego młodszego kolegę.

- Całe środowisko lekkoatletyczne i nie tylko wspiera Roberta. Trzymamy kciuki, żeby wrócił do zdrowia. Modlę się za niego. Szczegółów nie znam, wiem tylko tyle, że miał wypadek samochodowy. Pewnie za jakiś czas wszyscy je poznamy - powiedział.

Wolski uczestniczył w igrzyskach olimpijskich

Podczas kariery Wolski należał do czołówki polskich skoczków wzwyż. W 2004 roku pojechał do Aten na igrzyska olimpijskie. Zajął 26. miejsce i nie zakwalifikował się do finału.

W tym samym sezonie zawodnik urodzony w Łęczycy sięgnął po mistrzostwo Polski, a dwa lata później po halowe mistrzostwo kraju.

W 2006 roku awansował również do finału halowych MŚ, zajmując w nim 8. miejsce. Kilka miesięcy później we Wrocławiu skoczył 2,31 m, co już do końca kariery pozostało jego rekordem życiowym. To dziewiąty wynik w historii polskiej lekkoatletyki.