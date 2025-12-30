Niemcy reagują na to, co się stało w Oberstdorfie. Prześwietlili sprzęt Prevca

Domen Prevc prezentuje się kapitalnie od początku sezonu. Jest on liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a ponadto zmiażdżył rywali w pierwszych zawodach w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Po skandalu z kombinezonami Norwegów w marcu 2025 roku w Trondheim osoby ze środowiska są bardzo wyczulone na potencjalne oszustwa. W związku z tym teraz niemieccy dziennikarze dopatrują się spisku w kombinezonie skoczka.

Niemcy porozmawiali z kontrolerem sprzętu nt. butów Prevca

Dziennikarze "Bilda" rozpisują się, że Słoweniec skacze z... rozwiązanymi butami. Od razu też podkreślają, że robi to od początku kariery.

Niemcy poprosili także o komentarz Matthiasa Hafele - głównego inspektora FIS i kontrolera sprzętu. - Jest to zgodne z przepisami. Nie sprawdza się, jak mocno są zasznurowane buty - przyznał były skoczek.

Oczywiście sam but narciarski podlega regulacjom, o czym przypominają dziennikarze. Niedozwolone są aerodynamiczne odkształcenia, but boże być większy od stopy o maksymalnie dwa cm, jego kąt nachylenia musi wynosić 65 stopni, a wysokość podeszwy nie może przekraczać 45 mm.

"Bild" rozpisuje się, że buty do skoków narciarskich są "niezwykle niewygodne" i "wymuszają nienaturalną pozycję stopy". W związku z tym zauważają, że: "Jeśli jest luźny lub słabo zasznurowany but, pięta ma więcej miejsca na ruch. To zaleta w powietrzu, ponieważ pozwala skoczkowi szybciej ustawić narty we właściwej pozycji. Ten ruch pięty może być również korzystny podczas lądowania telemarkowego" - czytamy.

Głosu w tej sprawie udzielił także Martin Schmitt. - Domen ma bardzo płynny ruch podczas odbicia i najszybciej osiąga optymalną pozycję w locie. Bardzo luźno sznuruje buty, dzięki czemu narty są bardzo blisko ciała. Podczas lotu pracuje kostkami, doskonale kontrolując odległość między ciałem a nartami - powiedział w rozmowie z "Bildem".