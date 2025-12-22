Stało się! Rosjanie dopuszczeni do PŚ. Jeden chwalił się nagrodą od Putina

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) przychylił się do odwołań ze strony Rosjan oraz Białorusinów. Nakazał Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) dopuszczenie do międzynarodowych zawodów sportowców z obu krajów w roli sportowców neutralnych. Oczywiście wszystko to pod pewnymi warunkami. Zawodnicy nie mogą mieć m.in. jakichkolwiek powiązań z rosyjskimi strukturami wojskowymi. Nie wolno im również popierać agresji na Ukrainę.

Dwóch rosyjskich skoczków wraca do Pucharu Świata

Rosjanie mieli co świętować po decyzji CAS i mówiło się, że nawet kilku z nich będzie mogło występować w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Ostatecznie FIS na razie przywrócił do rywalizacji Michaiła Nazarowa oraz Daniła Sadriejewa. Trudno powiedzieć, czy obaj zawodnicy są nieskazitelni.

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę nastąpiła w lutym 2022 roku. Miało to miejsce niedługo po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Pekinie, na których Sadriejew był w składzie drużyny Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Ta natomiast wywalczyła srebrny medal w konkursie drużyn mieszanych.

Dwa miesiące po tym sukcesie Sadriejew pojawił się na Kremlu. Otrzymał wówczas Order "Za zasługi dla Ojczyzny" I stopnia, czym chwalił się w mediach społecznościowych, wyrażając wielką dumę z obecności w siedzibie prezydenta Rosji. Władimir Putin uhonorował zawodnika, choć osobiście nie wręczył mu odznaczenia, bo nie uczestniczył w uroczystości.

Oto kluczowa zasada dla Rosjan w Pucharze Świata

Jak już wcześniej podkreśliliśmy, skoczkowie z Rosji mogą występować w Pucharze Świata oraz na igrzyskach olimpijskich jako sportowcy neutralni. Co istotne, nie jest dla nich przewidziana możliwość startu w konkursach duetów.

Nazarow i Sadriejew zostali zatwierdzeni przez FIS do startu w Pucharze Świata w poniedziałek (22 grudnia). Wygląda zatem na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, by pojawili się w Turnieju Czterech Skoczni, który rusza 28 grudnia w Oberstdorfie.