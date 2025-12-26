Sensacja! Mistrz olimpijski ogłosił koniec kariery tuż przed TCS

Już za kilka dni rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni. Najlepsi skoczkowie świata powalczą o Złotego Orła na niemiecko-austriackich obiektach. Faworytami wydają się być Słoweńcy, ale i gospodarze mają nadzieje na sukcesy. Jednak w piątek do Austriaków dotarła smutna wiadomość.

Daniel Huber mówi "pas"

Daniel Huber poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że definitywnie kończy etap życia pod tytułem "skoki narciarskie", przynajmniej jako aktywnego zawodnika. - Dziś podjąłem decyzję, że kończę karierę skoczka narciarskiego. To była piękna przygoda ze świetnym doświadczeniem, świetnymi przyjaźniami, które nawiązałem i które rozwinęły się w trakcie też przygody - zaczął Austriak w opublikowanym na Instagramie nagraniu.

- Kto mnie śledził, to zorientował się, że miałem swoje wzloty i upadki, które popchnęły mnie do podjęcia tej decyzji. Ostatni powrót był intensywny i wykańczający. Dodatkowo są pewne zdrowotne kwestie, które ciągną się za mną od lat, i które nie ułatwiały mi zadania - podkreślał. Chodzi z pewnością o kontuzje, które trapiły Austriaka. Przed sezonem 2024/25 doznał jednej z nich, która wyeliminowała go z całej kampanii. I to po jednym z najlepszych sezonów w życiu, kiedy wywalczył m.in. Małą Kryształową Kulę. Do rywalizacji wrócił dopiero jesienią 2025, ale na starcie Pucharu Świata się nie stawił.

Wielkie podziękowania Hubera

- Mimo wszystko będę patrzył w przeszłość wdzięczny i z pozytywizmem. Jestem wdzięczny za wszystko, czego doświadczyłem i za wszystko, co osiągnąłem. Jestem dumny, szczególnie ze złotego medalu olimpijskiego. To rzeczy, których nigdy nie zapomnę. To one sprawiły, że jestem dziś tym, kim jestem. Patrzę pozytywnie w przyszłość. Jestem podekscytowany, bo gdy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają - mówił. Na koniec podziękował wszystkim za wsparcie.

To spore zaskoczenie. Huber osiągnął wiele w karierze. Mowa m.in. o wspomnianym przez niego złocie olimpijskim w drużynie z 2022 roku. Dwukrotnie był też wicemistrzem świata w drużynie (2019 i 2021). Zajął również trzecie miejsce w Raw Air w 2024 roku. Jego najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata to 11. lokata - sezon 2021/22.