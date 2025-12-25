Tak święta spędza Piotr Żyła. Nie jest katolikiem

Świąteczny czas wszyscy staramy się spędzać rodzinnie, jednak u niektórych Boże Narodzenie wygląda troszkę inaczej niż w tradycyjnym polskim domu. Najbardziej znanym rodzynkiem jest Adam Małysz, który obchodzi święta w porządku ewangelickim. Wiąże się to z kilkoma zmianami względem katolicyzmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujące wyznanie znanego komentatora. "Gdyby nie nowotwór"

Najwięcej wiernych obrządku ewangelickiego mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Region ten obejmuje Wisłę, z której pochodzi Małysz, a jego stolicą jest Cieszyn. W tej miejscowości właśnie na świat przyszedł Piotr Żyła, i podobnie jak prezes PZN, on również jest tego wyznania.

Piotr Żyła i wiara ewangelicka

Ks. Jan Byrt, proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu, dobrze zna Piotra Żyłę. Za czasów szkolnych skoczka, pełnił rolę katechety. "Piotr chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku gdzie są prowadzone zarówno katolickie, jak i ewangelickie lekcje religii. Piotr uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej. Lekcje religii były z Piotrem wielką przyjemnością. Piotr należy do bardzo pogodnych ludzi" - wspominał ksiądz w rozmowie z portalem bielskobiala.naszemiasto.pl.

Zobacz też: Odnoszą sukcesy a Polska o nich nie wie. Wszystko przez Dudę

Wyznanie ewangelickie różni się kilkoma szczegółami względem katolicyzmu. Przykładowo nie uznaje się zwierzchnictwa papieża. Dla ewangelików głową Kościoła jest Jezus Chrystus, natomiast Pismo Święte jest jedynym źródłem wiary. O ile kalendarz najważniejszych świąt nie różni się od katolickiego, tak jednak tradycje bożonarodzeniowe się nieznacznie różnią.

W taki sposób Piotr Żyła spędza święta

Jedną z nich jest brak konieczności zachowania postu w Wigilię. Podczas gdy katolicy na uroczystej kolacji spożywają ryby, tak wśród ewangelików na stole może pojawić się np. drób. Niezależnie od wyznania, ważne jest jednak spędzenie świąt w gronie najbliższych. Od kilku lat Piotr Żyła związany jest z aktorką, Marceliną Ziętek. Para spędza święta wraz z psami, często uroczyście dekorując dom.

Piotr Żyła jest jednym z pięciu Polaków, którzy wystąpią na startującym w najbliższą niedzielę Turnieju Czterech Skoczni. Poza 38-latkiem, w tradycyjnym cyklu wystąpią również Maciej Kot, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek. 28 grudnia w Oberstdorfie odbędą się kwalifikacje do pierwszego konkursu TCS, a dzień później skoczkowie powalczą o punkty Pucharu Świata.