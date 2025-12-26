Słowa Szewczenki poszły w świat. "Muszą zostać wykluczone"

11 grudnia tego roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął szokującą decyzję. Postanowił, że Rosjanie i Białorusini biorący udział w przyszłorocznych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich wystartują pod swoimi flagami, a w przypadku wygranej podczas którychś zawodów usłyszą hymny narodowe Rosji i Białorusi. "Sport jest dla nich źródłem nadziei i sposobem na pokazanie, że wszyscy sportowcy potrafią szanować siebie nawzajem" - tłumaczył MKOl.

Mocny apel Andrija Szewczenko

Teraz głos na temat ewentualnych startów Rosjan i Białorusinów w wielkich imprezach wypowiedział się Andrij Szewczenko, były znakomity napastnik Milanu, a obecnie prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. Według niego wszystkie kraje, które wspierają Rosję, powinny zostać wykluczone z Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które w przyszłym roku odbędą się we Włoszech.

- Wszystkie kraje, które opowiedziały się po stronie Rosji, muszą zostać wykluczone z igrzysk olimpijskich tak długo, jak długo będzie trwał ten konflikt. Musimy wywierać presję ze wszystkich stron jednocześnie - powiedział Szewczenko dla szwedzkiego dziennika "Dagens Nyheter".

Szewczenko dodał również, że całkowity dochód ze sprzedaży Chelsea przez rosyjskiego biznesmena Romana Abramowicza powinien zostać przekazany dla osób poszkodowanych w konflikcie na Ukrainie. Szewczenko grał kiedyś w Chelsea, jak jego właścicielem był Abramowicz. Od czerwca tego roku 2,5 miliarda funtów wpływów ze sprzedaży Chelsea, pozostaje zamrożone. Abramowicz obiecał przeznaczyć te środki na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie.

- Nie mam już żadnych relacji z Abramowiczem. Czytałem o tej sprawie w mediach, ale nie śledziłem rozwoju sytuacji. To sprawa między nim a rządem. Oczywiste jednak jest, że powinien zapłacić ofiarom konfliktu na Ukrainie - dodał Szewczenko.

Szewczenko w swojej karierze dla reprezentacji Ukrainy zagrał 111 razy, zdobył 48 bramek i miał dziewięć asyst. Jego bilans w Milanie to: 322 spotkań, 175 goli i 46 asyst, a w Dynamie Kijów: 249 meczów, 124 bramek i 41 asyst.