W całej Rosji aż huczy o ulubienicy Putina. Cztery lata i koniec

25 grudnia 2021 roku próbka pobrana po zwycięskim występie Kamiły Waliewej w mistrzostwach Rosji dała wynik pozytywny na obecność niedozwolonej substancji - trimetazydyny. Pozytywny wynik testu ogłoszono 11 lutego 2022 roku, po zwycięstwie Rosji w drużynowych zawodach łyżwiarstwa figurowego na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Ostatecznie w styczniu 2024 roku Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) wydał decyzję o zawieszeniu ulubienicy Władimira Putina na cztery lata i odebraniu jej wszystkich nagród zdobytych w tym okresie.

Kamiła Walijewa może już wrócić do rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym

Od dzisiaj, tj. 25 grudnia 2025 roku, Kamiła Walijewa może już rywalizować w zawodach. Co czeka 19-letnią Rosjankę? - Dziewczyna została "zresetowana"; nie ma żadnych wyników, więc będzie zaczynać od zera. Czy oczekują od niej spektakularnej postawy na lodzie? Och, błagam - powiedziała legendarna radziecka łyżwiarka Irina Rodnina cytowana przez gazeta.ru.

- Jej parametry zmieniły się w ciągu ostatnich trzech lat, a my wprowadziliśmy inne pokolenie. Czy będzie miała trudności z nadążaniem za konkurencją? Nie wiem, nie widziałam jej. Tylko jej trener może odpowiedzieć na to pytanie - dodała.

- Myślę, że jest teraz w wystarczająco dobrej formie, aby wykonywać triady, które wiele dziewczyn robi obecnie. Zdecydowanie powinniśmy spodziewać się Kamiłi na mistrzostwach Rosji. Sądząc po filmach, które publikuje w mediach społecznościowych, widać, że opanowała podstawy i jest w doskonałej kondycji fizycznej - mówiła z kolei choreografka Betina Popowa.

Wiemy już, że mimo zakończenia kary, Kamiły Walijewej nie zobaczymy na przyszłorocznych zimowych igrzykach olimpijskich.