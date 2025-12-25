Uruchomili artykuł 61. Rosjanie są wściekli

Rosyjscy sportowcy od czasu inwazji na Ukrainę w większości dyscyplin albo w ogóle nie mogli rywalizować w zawodach międzynarodowych, albo startowali pod neutralną flagą. Teraz Rosjanie powoli powracają do rywalizacji w kolejnych dyscyplinach.

Łotysze nie certolą się z Rosjanami. Uruchomili artykuł 61

Jednym z krajów, w którym Rosjanie nie są mile widziani, jest Łotwa. To właśnie w tym państwie w dniach 3-4 stycznia miały odbyć się zawody Pucharu Świata w saneczkarstwie. Łotysze zakazali Rosjanom wjazdu do ich państwa. 24 grudnia Baiba Braze, minister spraw zagranicznych na Łotwie ogłosiła uznanie 14 rosyjskich saneczkarzy za persona non grata.

„Zakaz wjazdu został wydany na czas nieokreślony. Nazwiska sportowców nie zostaną ujawnione. Decyzja została podjęta zgodnie z artykułem 61 i ustawy o imigracji" - napisała Braze w mediach społecznościowych.

Rosjanie grzmią, że prezesem Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej jest Łotysz Einars Fogelis i węszą spisek. "Oczywiście Einars Fogelis zaakceptuje każdą decyzję swoich polityków. W rezultacie Rosjanie nie zagrają w kwalifikacjach olimpijskich" - pisze sovsport.ru.

- Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, federacja sportowa musi dołączyć dokument do wniosku o prawo do organizacji zawodów, a rząd danego kraju musi zagwarantować, że wszyscy sportowcy zostaną dopuszczeni do startu. Niestety każdy kraj może zakazać wjazdu sportowcom z własnych powodów, ale uważam, że nie powinno się na to pozwalać - przyznała Swietłana Żurowa, była rosyjska łyżwiarka szybka.

Skomentowała też zachowanie Łotyszy.

- Cóż, prezydentem federacji jest Łotysz. Proszę sobie wyobrazić, że musiałby wystąpić przeciwko swojemu ministrowi spraw zagranicznych. Oczywiście nigdzie niczego nie zaskarży i nic w tej sprawie również nie zrobi. W innych federacjach w takich sytuacjach zwracano krajowi uwagę, a nawet odbierano mu prawo do organizacji zawodów - dodała.