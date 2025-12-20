Kapitalny skok 19-letniego Polaka! Nikt nawet się nie zbliżył

Skoki narciarskie w Polsce zdają się powoli gasnąć. W Pucharze Świata naszym reprezentantom idzie dość średnio, żeby nie powiedzieć słabo. Pojedyncze przebłyski przejawia Kacper Tomasiak, który jest największą nadzieją na zachowanie kultury skakania nad Wisłą.

Fenomenalny skok Polaka. Waszek na 4. miejscu w Seefeld!

W sobotę 20 grudnia warto było jednak spojrzeć na dwa pięterka niżej. O ile w Pucharze Kontynentalnym sytuacja jest daleka od dobrej, o tyle szósty konkurs Alpen Cup przyniósł miłe zaskoczenie dla polskich kibiców.

W ten weekend AC gościło w Seefeld. Sobotnie zawody na Toni-Seelos-Olympiaschanze (HS109) padły łupem Słoweńca, Eneja Faleticia, który oddał dwa bardzo dobre skoki na 103,5 oraz 104,5 metra. Podczas konkursu panowały zmienne i loteryjne warunki, ale aż pięciu Biało-Czerwonych zdołało zdobyć punkty.

Na 29. miejscu zawody ukończył Konrad Tomasiak, 25. był Klemens Staszel, 22. lokatę zajął Wiktor Szoda, a 19. miejsce przypadło Łukaszowi Łukaszczykowi. Najlepszym z naszych reprezentantów niespodziewanie okazał się 19-letni Kamil Waszek, dla którego był to dopiero drugi start w tegorocznym Alpen Cup.

Po fenomenalnej próbie na odległość 108 metrów Waszek zajmował 4. miejsce po pierwszej serii. Tę lokatę udało się utrzymać, mimo wyraźnie słabszej drugiej próby, którą Polak wylądował na 98. metrze. Do trzeciego Niemca, Lukasa Haagena zabrakło mu 6,9 pkt.

19-latek już w piątek zaprezentował się z bardzo dobrej strony na normalnym obiekcie w Seefeld, gdyż zajął 8. miejsce. Tym samym po dwóch konkursach, w których Waszek wziął udział, ma na swoim koncie 82 punkty w klasyfikacji generalnej i zajmuje w niej 17. lokatę. Na 11. pozycji sklasyfikowany jest najlepszy z Biało-Czerwonych, Łukasz Łukaszczyk.

