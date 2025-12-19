Kacper Tomasiak pokazał, co potrafi. 18-latek ratuje honor Polaków w Engelbergu

Puchar Świata w skokach narciarskich nabiera tempa. Póki co prowadzi Słoweniec Domen Prevc, który chce iść w ślady brata Petera - zdobywcy Kryształowej Kuli z sezonu 2015/16. Drugie miejsce zajmuje Ryoyu Kobayashi, triumfator z sezonów 18/19 i 21/22. Polakom idzie słabo, a wyjątek stanowi debiutujący w cyklu Kacper Tomasiak, który plasuje się na 16. pozycji. W piątkowych treningach przed konkursem PŚ w Engelbergu był najlepszy z Biało-Czerwonych. Po sesjach treningowych odbyły się kwalifikacje.

Engelberg to miejsce, które polskim kibicom kojarzy się bardzo dobrze. To tutaj swoje zwycięstwa w PŚ osiągali Adam Małysz, Jan Ziobro, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Łącznie Biało-Czerwoni wygrywali w tym szwajcarskim mieście aż pięciokrotnie. Widoków na powtórkę w tym roku trudno upatrywać - także patrząc na to, co stało się w piątkowych kwalifikacjach.

Polacy skakali w kwalifikacjach przed PŚ w Engelbergu. Jeden przepadł

Na iście startowej pojawiło się 68 zawodników. Ostatecznie aż pięciu z nich zostało zdyskwalifikowanych. Najlepszy z Polaków - co nie jest ostatnio dużą sensacją - okazał się Kacper Tomasiak, który poszybował 130,5 m i zajął 10. miejsce. Pozostali Polacy spisali się nieco gorzej. Piotr Żyła osiągnął odległość 123,5 m i zajął 27. miejsce. Kamil Stoch skoczył 119,5 m i zakończył kwalifikacje na 38. pozycji. Dawid Kubacki skoczył 122,5 m i uplasował się na 37. pozycji, Maciej Kot był 42. (116,5 m), a Paweł Wąsek 51. (112,5 m).

Taki wyniki oznaczają, że w konkursie zobaczymy pięciu Polaków. Jedynym, który nie przebrnął kwalifikacji okazał się Wąsek. Był pechowcem, bo zajął 51. pozycję - pierwszą uniemożliwiającą start w konkursie.

Najlepszy w kwalifikacjach okazał się Felix Hofmann, wyprzedzając Jana Hoerla i Stefana Krafta.

Przypomnijmy, że przed rokiem zawody w Engelbergu zdominowali Austriacy. W pierwszym wygrał Jan Hoerl przed Danielem Tschofenigiem i reprezentantem gospodarzy Gregorem Deschwandenem. W drugim reprezentanci Austrii zajęli całe podium. Wygrał Tschofenig przed Hoerlem i Stefanem Kraftem.

Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w Engelbergu: