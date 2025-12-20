Niemcy biją na alarm, a legenda się nie certoli. "Frustracja nie do opisania"

Za nami dziewięć konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2025/26. Początek zimy jest kompletnie nieudany dla polskich skoczków, którzy mają spore problemy z zakotwiczeniem w czołowej dziesiątce choćby jednego zawodnika. Kłopoty w tym temacie ma jednak również reprezentacja Niemiec.

Jeden skacze, reszta obserwuje. Raimund liderem kadry

Od początku sezonu ekipa prowadzona przez Stefana Horngachera nie zachwyca. W fatalnej dyspozycji jest Karl Geiger, który zdobył zaledwie 12 punktów w klasyfikacji generalnej PŚ i przed weekendem w Klingenthal został wycofany z kadry A.

- Wszystko idzie nie tak. Kiedy skaczesz źle, to skaczesz źle na każdej skoczni. Pojawiły się te same problemy, co w poprzednich konkursach. Nie wiem, jak sobie z nimi poradzić. Musimy coś zrobić. Może zmienić coś w treningach, a może powinienem wrócić do Pucharu Kontynentalnego - mówił po zawodach w Wiśle 32-latek na łamach portalu "Skijumping.pl".

Niezbyt kolorowo jest również w przypadku Andreasa Wellingera, który na swoim koncie ma 48 oczek. Siódmy skoczek poprzedniego sezonu punktował w zawodach na normalnej skoczni w Falun (12 pkt) oraz w jednoseryjnym konkursie w Ruce, gdzie zajął 7. lokatę. Poza tym zajmował miejsca w czwartej lub piątej dziesiątce, a zdarzało mu się nawet nie przebrnąć kwalifikacji. Na nic zdały się również treningi w Ramsau, więc po kolejnej wpadce w Klingenthal niemiecki zawodnik został odesłany do domu.

- Przed Klingenthal trenowałem całkiem porządnie. Bardzo zależało mi, by skoczyć przed własną publicznością. Ale nadal stoję w miejscu. Muszę wykonać więcej skoków i znaleźć w końcu właściwe czucie. Póki co moje wyniki są po prostu słabe. Brakuje mi energii i konsekwencji w tym co robię. To jak poruszanie się po zakręcie nie jednym płynnym ruchem, ale kilkoma chaotycznymi ruchami - mówił Wellinger cytowany przez "Skijumping.pl".

Nie zachwyca również Pius Paschke, ale w jego przypadku można mówić o jakiejś regularności. 35-latek siedem razy znalazł się w najlepszej trzydziestce poszczególnych zawodów, a oddawane przez niego skoki pozwoliły na zgromadzenie 105 punktów w klasyfikacji generalnej.

Pozytywami w niemieckiej kadrze są dwa wybijające się na tle reszty nazwiska - Felix Hoffmann i Philipp Raimund. Ten pierwszy stanowi jedno z największych objawień na starcie sezonu. Hoffmann punktował w każdym z konkursów, a w Lillehammer udało mu się po raz pierwszy w karierze stanąć na podium (3. miejsce). W piątek 19 grudnia z kolei zdominował kwalifikacje do sobotnich zawodów w Engelbergu.

Raimund jest za to niekwestionowanym liderem reprezentacji Niemiec. Cztery wywalczone podia (w Falun i dwukrotnie w Wiśle) przełożyły się na 400 punktów i 4. lokatę w klasyfikacji generalnej PŚ. Nie punktował tylko podczas jednoseryjnych i loteryjnych zawodów na Rukatunturi.

"Frustracja nie do opisania". Niemcy biją na alarm

Nie ma co się dziwić, że niemieckie media coraz głośniej mówią o kryzysie, który spotkał kadrę Stefana Horngachera. "Frustracja nie do opisania" - pisze portal "ZDFHeute", który przeprowadził rozmowę z legendarnym niemieckim skoczkiem, Jensem Weissflogiem. On również jest niezwykle rozczarowany tym, co dzieje się z jego reprezentacją. Zwłaszcza, że niedługo rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni (29 grudnia - 6 stycznia).

- Brak awansu do drugiej serii może się zdarzyć, ale jeśli nie potrafisz nawet przebrnąć kwalifikacji, to problem jest poważny - stwierdził dwukrotny mistrz olimpijski w latach 1984 i 1994 i dodał: - Szczególnie przed Geigerem i Wellingerem ciężka praca, żeby wrócić do formy.

- Trzeba wrócić do rutyny, potrenować, oddać kilka skoków z rzędu - mówił Weissflog, który w pełni poparł decyzję o odsunięciu od kadry Karla Geigera przed konkursami w Klingenthal. - To był odpowiedni moment, by mieć jeszcze jakąś szansę wpłynąć na to, co będzie działo się podczas Turnieju Czterech Skoczni.

Mimo trudności i coraz większej obawie Niemców przed TCS oraz zbliżającymi się Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, były skoczek znajduje pozytywy. Jednym z nich jest forma prezentowana przez Raimunda. - Tylko on skacze na światowym poziomie - przyznał Weissflog. Dodał również, że problemy dotykają nie tylko niemiecką kadrę.

- To nie jest tylko nasz problem. Zespół jest w trakcie zmiany pokoleniowej. Widać to także na przykładzie polskich skoczków - wskazał Niemiec. "ZDFHeute" twierdzi z kolei, że tylko Austriacy mają na tyle szeroką kadrę, żeby zrekompensować słabsze występy bardziej doświadczonych zawodników.

W odniesieniu do przyszłorocznych IO, Weissflog stwierdził, że "na taki turniej pewność siebie trzeba osiągnąć wcześniej, a trudno ją budować, skacząc ciągle o 20. miejsce". Ostatnia szansa na poprawę humorów w reprezentacji Niemiec przed Turniejem Czterech Skoczni już w ten weekend w Engelbergu podczas sobotniego i niedzielnego konkursu indywidualnego.