Spięcie na szczycie władzy. "Polski tam nie będzie"

Od jakiegoś czasu rząd informuje, iż chciałby zorganizować w Polsce igrzyska olimpijskie 2040 lub 2044. - Życie pokaże, czy to będzie realny cel, ale potraktujemy to poważnie. Polska, kiedy się uprze, to potrafi osiągnąć wielkie rzeczy - mówił jakiś czas temu premier Donald Tusk.

Szokujące doniesienia nt. IO w Polsce. PKOl nie zamierza nic z tym robić

Jak się okazuje te plany mogą spalić na panewce. Wszystko przez... decyzję szefa PKOl Radosława Piesiewicza. "Bez pierwszego kroku - oficjalnego zgłoszenia od Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie weźmie pod uwagę polskiej kandydatury do organizacji igrzysk, nad którą pracuje rząd" - informuje "Gazeta Wyborcza".

"PKOl nie zamierza wysłać zgłoszenia chęci przeprowadzenia igrzysk, dopóki trwa konflikt między Radosławem Piesiewiczem, szefem PKOl, a kolejnymi ministrami sportu w rządzie Donalda Tuska - wynika z rozmów "Wyborczej" z rzeczniczką PKOl Katarzyną Kochaniak-Roman. Bez tego oficjalnego zgłoszenia nie będzie igrzysk w Polsce" - relacjonuje serwis.

Dziennikarze przypominają, że minister sportu Jakub Rutnicki nie otrzymał nawet akredytacji na IO w Mediolanie. Ponadto "GW" porównuje "weto PKOl" dla IO w Warszawie do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który również wetuje niektóre ustawy rządu. Prezydent RP został nawet nazwany "cichym sojusznikiem Piesiewicza" - czytamy.

Czasu nie ma zbyt dużo, więc chcąc organizować IO w Polsce, trzeba się spieszyć. "Gazeta Wybrocza" przypomina, iż wybory organizatora igrzysk 2036 odbędą się w 2028 roku. W takim razie czy PKOl zmieni zdanie i wyśle zgłoszenie naszej kandydatury do MKOl?

"Będziemy podejmować jakiekolwiek działania, jak poznamy więcej szczegółów i tez, oraz będziemy mieli szansę przedstawić swoje wnioski. Dziś tych konkretów jest bardzo mało, [znamy je] tylko z przekazów medialnych. W PKOl został powołany zespół merytoryczny, który zajmuje się tym tematem. Najpierw więc musimy się spotkać ze stroną ministerstwa i poznać plan na organizację igrzysk" - czytamy w komunikacie przekazanym GW.

