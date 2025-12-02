Maciusiak zdecydował. To oni wystąpią podczas PŚ w Wiśle. Aż 10 nazwisk

Polscy skoczkowie narciarscy chcą zmazać plamę po nieudanym starcie w zawodach Pucharu Świata w Ruce. Tam przez szalejący wiatr odbył się tylko jeden konkurs, w którym poszło im fatalnie - w czołowej 30 był tylko Kacper Tomasiak. Znacznie lepiej ma to wyglądać w PŚ w Wiśle.

Maciej Maciusiak wybrał skład polskiej kadry na Puchar Świata w Wiśle

W nadchodzących zmaganiach trener kadry Maciej Maciusiak ma prawo skorzystać z kwoty krajowej i wystawić liczniejszą grupę zawodników. Zapowiadał, że zrobi to w obu konkursach (zatem w styczniu w Zakopanem Polska już nie będzie miała tego przywileju), a potwierdzenie obranego kursu otrzymaliśmy w komunikacie PZN dotyczącym składu.

W Wiśle będzie rywalizowało tych samych sześciu zawodników, co w Finlandii, czyli: Tomasiak, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Do tego w ramach kwoty krajowej dochodzą: Klemens Joniak, Maciej Kot, Adam Niżnik i Jakub Wolny.

Oto skład polskiej kadry skoczkiń narciarskich na Puchar Świata w Wiśle

W najbliższych dniach w Wiśle odbędą się również zawody PŚ kobiet. Również i na nie jest znany skład polskiej kadry - trener Marcin Bachleda postawił na te same trzy zawodniczki, co w miniony weekend w Falun, czyli na: Annę Twardosz, Polę Bełtowską i Nicole Konderlę-Juroszek. Dwie pierwsze kapitalnie spisały się w pierwszym konkursie w Szwecji, zajmując odpowiednio 10. i 14. miejsce - tak wielu punktów PŚ (łącznie 44) w jednym konkursie Polska wcześniej nie zdobyła.

Rywalizacja kobiet w Wiśle odbędzie się w dniach 4-5 grudnia. Natomiast mężczyźni będą startować w dniach 5-7 grudnia.

