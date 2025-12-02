Małysz postawił jasny cel przed PŚ w Wiśle. "Nie wyobrażam sobie"

Za nami pierwsze sześć konkursów tego sezonu Pucharu Świata. Do tej pory najwięcej punktów w tym sezonie zdobył Anze Lanisek, który uzyskał 356 punktów i wygrał dwa konkursy. Najlepsi wśród Polaków są Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, którzy mają na koncie po 73 punkty. - Pracujemy ciężko. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty w sezonie przygotowawczym. I postaramy się to wszystko zmienić - mówił trener Maciej Maciusiak po zawodach w Ruce. W Finlandii odbył się tylko jeden konkurs indywidualny, a drugi został odwołany.

Małysz wypalił wprost ws. konkursów w Wiśle. "Nie wyobrażam sobie"

Teraz rywalizacja skoczków przeniesie się do Wisły. Jak wyniki Polaków na tej skoczni widzi Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego? - Przed nami Wisła i wierzę, że te konkursy dla Polaków okażą się momentem przełomowym. Będą skakać u siebie, na swojej skoczni i nie wyobrażam sobie, by nie było lepiej. Na sobotni konkurs bilety mamy prawie wyprzedane, trochę zostało jeszcze na niedzielne zawody, ale na pewno nie narzekamy. Bardzo doceniam to, że nasi kibice nie odwrócili się od skoków - powiedział.

A jak Małysz ocenia wyniki Polaków na początku tego sezonu? - Po inauguracji w Lillehammer wydawało się, że nie jest najgorzej z formą Polaków. Oczekiwaliśmy tendencji zwyżkowej, ale w Ruce dostaliśmy prztyczka w nos. Mały błąd w Ruce, przy niekorzystnym wietrze, powoduje lądowanie na buli. Zgadzam się z trenerem, że ten sobotni wynik trzeba wziąć na klatę. To już historia - dodaje prezes PZN-u w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Małysz wypowiadał się też nt. wyników Stocha i Tomasiaka. - Już po letnich zawodach byłem bardzo ciekawy, czy Kacper będzie w stanie zimą też tak dobrze skakać i jak zniesie to mentalnie. Wszyscy podkreślali, że psychika jest jego dużym atutem i rzeczywiście, "nie pękł". Świetnie rokuje na dalszą część sezonu i kolejne lata. Kamil świetnie przepracował lato. Oczywiście nie wszystko jeszcze jest idealnie, w jego skokach brakuje stabilności, ale baza jest naprawdę dobra - podsumował.

Konkursy indywidualne w Wiśle odbędą się w sobotę i niedzielę, tj. 6 i 7 grudnia. Relacje tekstowe na żywo z konkursów Pucharu Świata w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

