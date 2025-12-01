Legenda skoków komentuje słowa Zniszczoła. Ma dla niego jedną radę

Po zakończeniu poprzedniego sezonu, dla polskiej kadry nieudanego (nie licząc Pawła Wąska), Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki postanowili porzucić wszelką dyplomację. Otwarcie w mediach zmieszali trenera Thomasa Thurnbichlera z błotem, a ten pierwszy w szczególności. Zniszczoł bardzo chciał, by nowym trenerem został ówczesny asystent Maciej Maciusiak. Ostatecznie polska "starszyzna" dopięła swego i dostała szkoleniowca, o jakiego prosiła. Jednak takim postępowaniem utworzyli sobie dwie drogi: albo ich wyniki się znacząco poprawią i wyjdzie na ich, albo progresu nie będzie i zrobi się wokół nich bardzo gorąco.
Za nami już pięć konkursów tego sezonu, a progresu nie ma żadnego. W przypadku Zniszczoła jest wręcz regres, bo jako jedyny z Polaków, którzy w tym sezonie w PŚ startowali, nie zdobył jeszcze punktu. Dwa razy nawet nie przebrnął przez kwalifikacje. Kibice nie pieszczą się z 31-latkiem. Krytyka Thurnbichlera jest mu wypominana przy każdym słabym skoku. Zniszczoł ostatnio w rozmowie z TVP Sport ostro odpowiedział kibicom, zapraszając krytyków na skocznię. Oczywiście został za to skrytykowany jeszcze mocniej. Dziennik "Fakt" zapytał o postawę skoczka Apoloniusza Tajnera, byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego i trenera Adama Małysza.
Tajner nie chciał za wiele w tej sprawie powiedzieć, ale miał jedną radę dla Zniszczoła. - Jego słowa do kibiców to osobny temat, o którym nie chcę szerzej mówić. Ale jak już coś powiedział, musi to wziąć na garba albo nie czytać komentarzy - stwierdziła legenda polskich skoków. Tajner zdiagnozował też jeden z głównych problemów Zniszczoła.
- Na skoczni rzeczywiście ma problemy z dynamiką. Nie ma takiego naturalnego odbicia i mocy jak koledzy, za to ma świetne czucie lotu. Gdy dostaje wiatr z przodu, umie go wykorzystać. To było widać ostatnio. Leciał nisko, ale niósł go wiatr - ocenił. Zniszczoł kolejną szansę na rehabilitację otrzyma na polskiej ziemi, bo już w weekend 6-7 grudnia konkursy w Wiśle.
