Burza w polskich skokach. Zasady, które zatwierdził Małysz, już nie mają sensu

Polskie skoki narciarskie znalazły się w trudnej sytuacji. Początek sezonu przyniósł słabe wyniki, a to, że większych sukcesów nie mamy w tym sporcie już od dwóch lat, sprawia, że nawet sprawa olimpijskich kwalifikacji nie jest formalnością. Obecnie - i niestety trudno będzie to już poprawić - mamy mieć prawo wysłać na igrzyska w lutym trzech zawodników. A zgodnie z kryteriami Polskiego Związku Narciarskiego będzie to dwóch najwyżej klasyfikowanych skoczków w rankingu olimpijskim i jeden wybrany przez trenera kadry. Takie rozwiązanie nie gwarantuje, że do Włoch wyślemy zawodników będących w najlepszej formie.



Prezes PZN Adam Małysz i trener Maciej Maciusiak gwarantują już w swoich najnowszych wypowiedziach, że kryteria nie przeszkodzą w tym, żeby do składu wybrać realnie najlepiej prezentujących się zawodników. Tylko że sami jeszcze trzy miesiące temu się na nie zgadzali. Najlepiej byłoby teraz przyznać, że to był błąd, a same kryteria podrzeć lub włożyć do niszczarki.



Więcej o sytuacji polskich skoków na początku olimpijskiej zimy i wyborze składu na igrzyska w poniższym materiale wideo:



REKLAMA