Piątek 15.03. O której dzisiaj skoki? Kiedy oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

W piątkowe popołudnie na kibiców skoków narciarskich czekają spore emocje. Rywalizować będą zarówno zawodnicy Pucharu Świata, jak i FIS Cup. W obu cyklach udział weźmie aż 15 reprezentantów Polski. Sezon zbliża się ku końcowi, więc postarają się sprawić fanom radość. Tym bardziej że jak dotąd powodów do zadowolenia było zaskakująco mało.

Puchar Świata w skokach. Przed Polakami ostatni akcent Raw Air

Rywalizacja w Raw Air wkracza w decydującą fazę. Liderem turnieju pozostaje Stefan Kraft, ale jego przewaga nad drugim Janem Hoerlem nie jest zbyt duża. To ledwie 26 punktów. Na prowizorycznym podium znajduje się Johann Andre Forfang. Polaków próżno szukać w czołówce. Najwyżej sklasyfikowany jest Aleksander Zniszczoł - 19. lokata i to mimo że w pierwszym konkursie w Oslo nie udało mu się nawet awansować do serii finałowej.

Teraz przed skoczkami ostatni rozdział Raw Air, a więc dwa konkursy w Vikersund. Do rywalizacji przystąpi tylko najlepsza 50. cyklu. Najpierw zawodnicy wezmą udział w prologu (kwalifikacjach), który będzie liczył się do końcowej klasyfikacji turnieju. Tylko 40 zawodników wywalczy awans do konkursu głównego. Kwalifikacje odbędą się już w piątek 15 marca o godzinie 16:30. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się oficjalny trening, podczas którego skoczkowie będą mogli zapoznać się z obiektem.

Terminarz PŚ w Vikersund na piątek 15.03.:

10:00 - oficjalny trening kobiet

14:30 - oficjalny trening mężczyzn

16:30 - prolog (kwalifikacje) mężczyzn.

Zakończenie sezonu FIS Cup

O tej samej porze, co oficjalny trening PŚ mężczyzn, odbędzie się też seria próbna FIS Cup w Zakopanem. Zawody zostaną rozegrane w warunkach hybrydowych, a więc będą lodowe tory najazdowe, z kolei wybieg będzie pokryty śniegiem. Na dodatek na zeskoku pojawią się maty igielitowe.

Na starcie 78 zawodników, w tym 10 Polaków. To: Kacper Juroszek, Jan Habdas, Tymoteusz Amilkiewicz, Jarosław Krzak, Tomasz Pilch, Łukasz Łukaszczyk, Klemens Joniak, Kacper Tomasiak, Marcin Wróbel oraz Adam Niżnik. Czwartkowy konkurs nie był najlepszy w ich wykonaniu. Awans uzyskało tylko trzech Biało-Czerwonych. Najlepiej zaprezentował się Łukaszczyk, który zajął 12. lokatę. Dość niespodziewanie triumfował z kolei Danił Wassiliew, dla którego było to pierwsze podium FIS Cup w karierze.

Tego zwycięstwa nie spodziewali się nie tylko kibice, ale i organizatorzy, którzy zaliczyli sporą wpadkę. Podczas ceremonii dekoracji puścili nieaktualny hymn Kazachstanu. Pewny triumfu w FIS Cup jest już Stefan Rainer.

Terminarz FIS Cup w Zakopanem na piątek 15.03.:

14:30 - seria próbna

15:30 - konkurs indywidualny.

O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Prolog mężczyzn na skoczni w Vikersund zaplanowano na godzinę 16:30. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Eurosport 1. Zmagania będzie można też oglądać w Playerze po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Z kolei konkurs indywidualny FIS Cup rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisję z tych zmagań przeprowadzi z kolei TVP Sport.