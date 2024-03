Sensacja! Znany skoczek kończy karierę. Ma dopiero 22 lata

Ostatnie miesiące to czas pożegnań dla wielu skoczków narciarskich. W czwartkowy wieczór do tego grona dołączył kolejny utalentowany zawodnik Dominik Peter. Szwajcar często pojawiał się w Pucharze Świata, ale nie odnosił sukcesów. Przez długi czas zmagał się również z licznymi problemami, które ostatecznie skłoniły go do podjęcia dość drastycznej decyzji. Jest ona o tyle zaskakująca, że Peter ma dopiero 22 lata.

