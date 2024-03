Najlepszy konkurs Polaków w sezonie! Komplet z punktami

Po wtorkowej rywalizacji na skoczni normalnej w Trondheim skoczkowie przenieśli się na skocznie dużą. Treningi były udane dla polskich skoczków - w pierwszym Kamil Stoch był dziewiąty (135,5 m), a w drugim najlepszy okazał się Aleksander Zniszczoł.

Kamil Stoch i Dawid Kubacki błysnęli w pierwszej serii

Po niezłych treningach polscy kibice mogli mieć nieco większe oczekiwania co do występu naszych reprezentantów. I trzeba przyznać, że nasi zawodnicy nie zawiedli. Jako pierwszy spośród Biało-Czerwonych na belce pojawił się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski uzyskał 124,5 metra i objął prowadzenie. Chwilę później skok oddawał Dawid Kubacki, który wylądował trzy metry dalej i o 2,2 punktu wyprzedził Stocha.

W kolejnych minutach Biało-Czerwoni utrzymywali się na dwóch pierwszych miejscach. Aż do skoku Niemca Philippa Raimunda, który wyprzedził naszych zawodników po bardzo dobrym skoku na 135,5 metra. Miał on 5,9 punktu przewagi nad Kubackim.

Jako trzeci z Biało-Czerwonych, a 30. na rozbiegu pojawił się Aleksander Zniszczoł. 30-latek kilkanaście minut wcześniej wygrał trening po próbie na 143 metry. Tym razem tak dobrze jednak nie było. Wylądował on na 124. metrze i plasował się ze Stochem i Kubackim. Chwilę później awans do finału wywalczył też Maciej Kot. To pierwszy konkurs w trwającym sezonie, kiedy komplet Polaków miało szansę na dwa skoki konkursowe!

Na półmetku konkursu liderem był Stefan Kraft, który po skoku na 137,5 metra o 0,2 punktu wyprzedzał Daniela Tschofeniga. Trzecie miejsce zajmował Jan Hoerl. W czołowej dziesiątce plasował się Dawid Kubacki, a 13. był Kamil Stoch. Na 17. miejscu pierwszą serię ukończył Aleksander Zniszczoł, na 24. Piotr Żyła, a 27. był Maciej Kot.

Dawid Kubacki czołowej dziesiątki nie utrzymał, ale i tak nie krył radości

Druga seria rozpoczęła się od skoku 30. na półmetku Andreasa Wellingera. Niemiec nie skoczył jednak zbyt dobrze i po chwili został zmieniony na prowadzeniu. Niestety seria finałowa nie była udana dla Macieja Kota - uzyskał on zaledwie 111,5 metra i spadł na ostatnią pozycję. Nie najlepiej zaprezentował się także Piotr Żyła, który skoczył 127 metrów i wyprzedził tylko Macieja Kota.

Aleksander Zniszczoł, który po pierwszej serii był 17., uzyskał w drugiej próbie 129 metrów i zapewnił sobie miejsce w drugiej dziesiątce na koniec konkursu. Znów nie był jednak zadowolony z tej próby. Pół metra bliżej wylądował Kamil Stoch, który przegrał ze Zniszczołem i był po swoim skoku siódmy.

Dawid Kubacki nie utrzymał miejsca w czołowej dziesiątce, choć po finałowym skoku na 130,5 metra nie ukrywał radości. Ostatecznie ukończył zmagania na 14. miejscu i był najlepszym z naszych skoczków. Zniszczoł ukończył zmagania na 18., a Stoch na 19. pozycji. W trzeciej dziesiątce zakończyli Kot i Żyła. Zwycięzcą konkursu okazał się Kraft, a na podium stanęli także Daniel Tschofenig i Jan Hoerl . W końcówce aż dwóch skoczków zanotowało upadki - Philipp Raimund po skoku na 136,5 metra oraz Johann Andre Forfang po próbie na 139 metrów.

Teraz rywalizacja w ramach Raw Air przenosi się do Vikersund. Tam w piątek odbędzie się prolog, a w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.