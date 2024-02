Thurnbichler wziął Żyłę na rozmowę. Szybko dostał telefon. "Jestem zawiedziony"

Dla Thomasa Thurnbichlera obecna zima to jeden z najtrudniejszych okresów, odkąd został trenerem. Spory kryzys, w którym znalazła się kadra polskich skoczków, to jednak tylko jeden z tematów, którymi obecnie musi się zająć. Innym jest choćby plan lepszego szkolenia polskich skoczków i pomocy młodym talentom, czego wymaga od niego Polski Związek Narciarski.

W rozmowie ze Sport.pl Thomas Thurnbichler pierwszy raz zdradza szczegóły swojego konceptu na kolejne miesiące działania polskich skoków, który niedługo ma przedstawić Adamowi Małyszowi. Opowiada też o swoich błędach, które zauważył, próbując dojść do tego, jak poprawić formę swoich zawodników, czy o współpracy z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą, któremu ostatnio musiał dać ostrzeżenie.

Jakub Balcerski: W niedzielę wieczorem już myślałem, że będziemy rozmawiać po pierwszym zwycięstwie Polaka tej zimy. Niestety kolejny raz w trakcie najtrudniejszego i najgorszego sezonu dla polskich skoków nie można było się cieszyć takim wynikiem, choć Aleksander Zniszczoł był w Willingen już naprawdę blisko. Co sprawia, że pomimo takich wypuszczonych szans, kryzysu i problemów jest pan w stanie kontynuować proces, nadal iść obraną przez siebie wcześniej ścieżką?

Thomas Thurnbichler: To, że gdy się nad tym zastanowisz, wynik Olka nadal jest najlepszy w sezonie. To daje ci coś w zamian za wykonaną pracę, motywuje na kolejne dni i dostarcza energię. Pomaga też, że widzę, jak mój zawodnik idzie dokładnie w tym kierunku, w którym chciałbym, żeby szedł. Ufa procesowi, robi to, co powinien, a to popłaca. O to chodzi w pracy trenera: masz relację z zawodnikiem, on się rozwija, a potem to zamienia się w sukces.

Olek jest w świetnej formie, ale gdy patrzy pan na zawodników za nim, tam chyba nadal nie widać stabilności. Choćby u Piotra Żyły. Miał świetny moment na mistrzostwach świata na mamucie Kulm, do niedzielnego konkursu drużynowego. Od tego czasu jest jakby rozregulowany. Ten dzień coś zmienił?

- Nie. W przypadku Piotrka musimy zrozumieć, że już długo jest w grze. Spędził ponad piętnaście lat w Pucharze Świata i zwykły konkurs jest dla niego, może nie niczym wyjątkowym, ale nie podchodzi do tego tak jak np. do mistrzostw świata. Na nich musisz skoncentrować się na sto procent. Tak żebyś w momencie, gdy musisz oddać dwa najważniejsze skoki, był w pełni skupiony. W tym sezonie przy słabszych wynikach pracujemy jeszcze ciężej niż dotychczas. Dlatego czasem trudniej przychodzi nam wejście w ten stan, gdy jesteś w pełni oddany skokom, gdy dajesz z siebie 110 procent.

To czasem dzieje się z Piotrkiem. Weekend w Willingen był dla niego kiepski. I tłumaczę to w taki sposób, bo rozmawialiśmy podobnie nawet podczas powrotu z Niemiec, na lotnisku. Dyskutowaliśmy o tym i powiedziałem mu: "Piotrek, możesz pójść w dwie strony. Albo odpoczniesz i zregenerujesz się w trakcie zawodów w Lake Placid i Sapporo, spokojnie trenując w Polsce, albo pojedziesz na nie, ale oczekuję od ciebie, że do każdego konkursu podejdziesz z takim oddaniem dla sportu, jakby to były mistrzostwa świata". Nie minęło dużo czasu i dostałem od niego telefon. "Hej, trenerze, wchodzę w to na 110 procent, chcę pojechać na te konkursy. Jestem naprawdę zawiedziony tym weekendem w Willingen i chcę pokazać, że potrafię wszystko zrobić inaczej".

Często musi pan tak rozmawiać z zawodnikami, dodatkowo ich wspierać w trudnych momentach?

- To ważny aspekt mojej pracy. Z Piotrkiem mogłem porozmawiać w ten sposób już w Willingen, ale byłem przekonany, że wystarczą mu zwykłe przygotowania do zawodów. Bo lubi tamtą skocznię, ale nie mógł się tam odnaleźć. Te rozmowy z zawodnikami są kluczowe w tym, co robimy. Dla Piotrka to było ostrzeżenie i myślę, że zobaczymy z jego strony odpowiednią reakcję. Wie, jak skakać, pokazywał już w tym sezonie, że dalej potrafi być na wysokim poziomie, zwłaszcza podczas MŚ na Kulm. Musi się tylko odpowiednio przygotować.

To zrozumiałe, że każdy z zawodników ma z tym coraz większe problemy z roku na rok. Jednak oczekuję od niego, że gdy staje na starcie, to z pełnym przekonaniem i chęciami. Oczywiście, jeśli przystępujesz do sezonu z jasnymi i wyraźnymi celami, potem ich nie osiągasz i jesteś rozczarowany, to zawsze się na tobie odbije. To może rozbić mu całą motywację. A teraz kluczowe jest nadal, żeby miał w głowie cele na koniec sezonu. Mamy przed sobą jeszcze choćby Puchar Świata w lotach, który zaczynamy w Oberstdorfie, czy turniej Raw Air w Norwegii. Tam trzeba jasnych celów, żeby odpowiednio się nakręcić.

A poza Piotrkiem? To kwestia bardziej doświadczonych zawodników, więc także Kamila Stocha i Dawida Kubackiego? Wiadomo, że z tak utytułowanymi skoczkami pracuje się inaczej niż z tymi, którzy dopiero mają odnosić sukcesy.

- W taki sposób dużo pracowałem już wcześniej, zwłaszcza w zeszłym sezonie. Nazywam to treningiem ustalania celów. Każdy z zawodników musi sobie przygotować cele na pewien okres, schody, którymi wespnie się do sukcesu. Będąc szczerym, tym razem podszedłem do wszystkiego nieco inaczej. Mam to na liście na kolejny rok: żeby wrócić do takich metod.

Z bardziej doświadczonymi zawodnikami taka praca rzeczywiście jest trudniejsza. Ciężej stawiać te cele, ale oni powinni je mieć. Kamil Stoch nie lubi celów wynikowych, woli takie, które da się osiągnąć w czasie procesu dochodzenia do wysokiej dyspozycji, chodzi o wykonywanie konkretnych zadań. A to cele wynikowe są kluczowe, to one pozwalają wykrzesać ostatnie pokłady energii. Tak, żeby nawet, gdy jest ciężko, wstać rano, kopnąć się w tyłek, iść na trening i zrobić wszystko, co możesz, żeby stać się lepszym. To one pomagają ci się nie poddawać. Cele osiągane w trakcie procesu pozwalają skupić się na technice, czy dostosować sprzęt. Czyli dojść do czegoś krok po kroku.

A nazwałby pan pracę z Kamilem czy Dawidem trudniejszą niż z innymi?

- Chyba nie trudniejszą, a właśnie inną. I może nie do końca chodzi tylko o to, że osiągnęli więcej sukcesów niż inni: mają inne osobowości. Czasem trzeba odnaleźć odpowiednie podejście do każdego człowieka. Zwłaszcza w zeszłym sezonie bardzo dobrze rozumieliśmy się z Dawidem. To była świetna współpraca, która dała mu jego najlepszy sezon w życiu. Teraz są dla mnie inne powody, przez które nie idzie. Jest zmęczony i to zrozumiałe. A gdy zaczynasz sezon i od początku musisz gonić za innymi, żeby starać się nadążyć za czołówką, to męczysz się jeszcze bardziej.

Z Kamilem zawsze znajdowaliśmy odpowiednią drogę, którą mogliśmy wspólnie podążać. W zeszłym sezonie był bardzo blisko, żeby wreszcie wrócić na podium. W tym roku było gorzej, musimy być szczerzy: nie znaleźliśmy najlepszej ścieżki. Gdyby to się udało, byłby w zupełnie innym miejscu niż teraz.

Może byłby co najmniej tam gdzie rok temu? W końcu w przypadku Kamila często chodzi o to, żeby oprzeć się na jakimś wyniku i dzięki niemu dalej się rozwijać. Skoro byłem piąty, to mogę być trzeci.

- I w sumie to stało się problemem w zeszłym sezonie. Gdy był piąty, wymuszał ten ostatni krok, żeby znów znaleźć się wśród trzech najlepszych. Jasne, że każdemu potrzeba dobrych wyników, żeby budować pewność siebie. Pewnie, że życzę mu powrotu na podium i bardzo chciałbym go tam znów zobaczyć. Jest jednym z najciężej pracujących sportowców, jakich znam, ale czasem... Jest perfekcjonistą i to może stwarzać pewne bariery, postawić przed nim ścianę. I my i Kamil musimy pomyśleć nad tym, jak tę ścianę rozbić.

Idealny sposób na powrót na szczyt zakładałby pewnie, żeby iść krok po kroku: od bycia piątym, przez trzecie miejsce do zwycięstwa. Ale nie zawsze musi być perfekcyjnie.

- Nie musi. A co w sumie jest tą idealną ścieżką? Ha, ha. Masz rację, to naturalna ścieżka, żeby osiągnąć sukces. Chodzi o "chcenie". Moment, kiedy tracisz flow i przełączasz się zupełnie na skupianie się na wynikach. To sprawia, że robisz się sztywny, wszystko wychodzi nienaturalnie i prowadzi do słabszych wyników. Tu potrzeba pozostać naturalnym w tym, co się robi, umieć znaleźć sposób na ufanie swojemu ciału i tworzenie automatyzmów, które pozwalają mu dobrze funkcjonować. Im dłużej musisz na to czekać, tym trudniej będzie to wykonać.

Gdy przeciętny widz spojrzy na skoki Polaków w tym sezonie, to pewnie stwierdzi, że ten sport w Polsce się kończy. Bo trzech najlepszych zawodników już nie odnosi sukcesów.

- Jestem przekonany, że to nie koniec skoków w Polsce. Dopóki inwestuje się w ten sport spore pieniądze, jest infrastruktura, skacze wielu młodych zawodników, ten sport tu nie umrze. Nawet, jak odejdą ci do tej pory najlepsi. Teraz ważne, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązania zarówno dla tych trzech najbardziej doświadczonych zawodników, jak i kolejnej generacji skoczków. Nad tym pracujemy w tym momencie. Mamy coraz więcej pomysłów, jak to zrobić. Tworzę koncept, który zaprezentuję Adamowi Małyszowi w kolejnych tygodniach, a potem potrzebne będzie też zaangażowanie ze strony związku.

Najstarsza grupa wciąż może wejść na wyższy poziom. Stać ich na lepsze skakanie niż w tym sezonie, to jasne. Dali dużo Polsce, przez ostatnią dekadę to dzięki nim mieliście tu emocje związane ze skokami i przez to tak długo, jak tylko będą mogli skakać i być na wyższym poziomie niż inni, powinniśmy ich wspierać. Były już w tym sezonie sytuacje, gdy podejmowałem decyzje na korzyść innych, gdy ich forma była wyższa niż tych trzech zawodników. Chcę przez to powiedzieć, że w ich sytuacji musi liczyć się wynik. I wciąż potrafią zapewniać dobre rezultaty.

Mamy też grono obiecujących zawodników. Jest Łukasz Łukaszczyk. Choć na razie przechodzi okres dorastania, jego ciało się rozwija, to jeśli wszystko pójdzie w dobrym kierunku, odpowiednio pokierujemy jego rozwojem i ominą go kontuzje, to ma spory potencjał. Podobnie jest z Kacprem Tomasiakiem. Miło patrzy się na taki obrazek, jak gdy 16-latek z Polski skacze najlepiej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży.

Pamiętajmy o grupie na czele z Janem Habdasem, Kacprem Juroszkiem i Tomaszem Pilchem. Pewnie, że mają bardzo trudny sezon, ale to ma swoje powody. Kadra B w zeszłym sezonie była na limicie ze sprzętem i musiała zrobić krok do tyłu, jeśli chodzi np. o wkładki i piętki w butach. Habdas ma też tzw. kolano skoczka, podatne na kontuzje. Nie mógł stale trenować przez całą zimę i to był jeden z powodów, dla których nie wziąłem go do kadry A. Wiedziałem, że jeśli z tymi problemami trenowałby z nami, mógłby się szybko spalić. Bo trenujesz z najlepszymi skoczkami w kraju, ale skaczesz po piętnaście metrów bliżej od nich. To prosta droga do spalenia potencjału zawodnika. Kacper Juroszek? Spróbowaliśmy z nim, skakał z kadrą A i to bez przerw, choć wcześniej miał problemy z plecami. Sporo się nauczył, rozwinął także swoje ciało i wzmocnił psychikę. Tomek Pilch miał problem z motywacją ze względu na to, że miał bardzo słaby letni sezon. Za to zimą bardzo często choruje, stracił odporność i dla niego sezon jest do zapomnienia. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile może znaczyć każdy z tych skoczków, jak są ważni. Teraz to my musimy to wykorzystać. I mamy już na to pomysły.

Trener Thurnbichler właśnie wygłosił expose.

- Czasem taki format też się przydaje. Można wejść głębiej w niektóre tematy.

W grudniu, przed Turniejem Czterech Skoczni, mówił pan, że o błędach, jakie pan popełnił i które mogły doprowadzić do obecnego kryzysu Polaków, lepiej będzie pomówić po sezonie. Że wtedy będzie można zrobić pełny rachunek sumienia. Starając się przywrócić zespół do wyższej formy, pewnie trudno jednak nie myśleć o tym, co się zrobiło i nie szukać w tym odpowiedzi na problemy. Jakie były pana wnioski?

- Jeśli bym tego nie robił, pewnie powinienem pomyśleć nad zmianą pracy. Pewnie, że o tym myślałem, po prostu nie jest łatwo poprawić wszystko na raz i od razu oczekiwać efektów. Na pewno oddałem innym kompetencje, niektórych nie miałem już w moich rękach. Czyli np. przygotowanie i kontrolę nad formą fizyczną zawodników. Nawet nie chcę mówić, że Marc Noelke [były asystent Thurnbichlera, który był odpowiedzialny za plany treningowe i przygotowanie fizyczne zawodników, ale został przez niego odsunięty od działania przy kadrze podczas konkursów pod koniec zeszłego roku - red.] zrobił coś źle, bo parametry zawodników właściwie się poprawiły. Są i byli sprawni.

Zazwyczaj to ja prowadzę swoich skoczków w ten sposób i do protokołu, który wykonują z dnia na dzień, dołączam systematyczne ćwiczenia, które mają poprawić ich technikę. Wtedy wszystko się zgadza, praca na skoczni pasuje do tego, co robimy na siłowni. W tym sezonie to jednak tak nie wyglądało i to był błąd. Naprawdę nie chodzi o to, że Marc zrobił coś źle. To po prostu działało inaczej. Nie zgrało się z tym, co robiliśmy na skoczni, zrozumiałem, że to musi być jednolite.

Jesienią na pewno za dużo podróżowaliśmy. Nie mówię, że dużo trenowaliśmy, ale na pewno ciągłe podróże były męczące, zwłaszcza dla tych bardziej doświadczonych zawodników. To dwa kluczowe punkty, coś, co już dziś mogę przyznać.

Sprzęt i kombinezony, które zmienialiśmy w trakcie sezonu? Mogę to wyjaśnić. Do tej pory najczęściej korzystaliśmy z materiałów dostarczanych przez firmę Meininger. Na początku sezonu zobaczyliśmy, że jesteśmy bardzo wolni, a wiemy, że materiał ma wpływ na prędkość. Sprawdziliśmy, co robili inni, w tym Austriacy, czy Niemcy, którzy dominowali i widzieliśmy wielu zawodników w kombinezonach uszytych z materiałów firmy Schoeller. Dlatego przeszliśmy na nie, ale zdaliśmy sobie sprawę, że to nie wpłynęło na prędkość. To nie była dobra decyzja w tamtym momencie. Dlatego wróciliśmy głównie do kombinezonów z materiałami Meiningera. Kwestia prędkości się poprawiła, ale nadal sporo tracimy do najlepszych. Austriacy, Niemcy, czy Szwajcarzy dużo pracowali nad technologią pomagającą przygotować narty, która jest na wyższym poziomie niż u nas. Myślę, że korzystają z tego, jak dużo inwestuje się tam w narciarstwo alpejskie, tam mają spore tradycje rozwijania wszystkiego wokół tego sportu, a później przekłada się to też na inne dyscypliny.

Zgaduje pan, czy wie i rozmawiał z innymi na ten temat?

- Wiem, że np. Szwajcaria zainwestowała dużo pieniędzy w takie przygotowania. Nie wiemy, co to dokładnie jest, ha, ha. Pracujemy jednak nad tym, żebyśmy byli w stanie sami wykonać podobne kroki. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co konkretnie robi różnicę. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi, tak staramy się coś wymyśleć. Ale czasem jeździmy jak z czterech belek niżej od innych. Tak było na początku Turnieju Czterech Skoczni, czy podczas niedzielnych kwalifikacji w Willingen. A wtedy trzeba byłoby skakać na naprawdę wysokim poziomie, żeby liczyć na dobre wyniki. To aspekt, w którym musimy się poprawić. Mamy wsparcie związku, który angażuje się w pomoc z researchem w centrach rozwoju technologii, żeby pracować nad tymi kwestiami. Na to potrzeba jednak czasu. Obyśmy mieli z tego korzyści najszybciej, jak się da. Trzeba mieć jednak świadomość, że to może potrwać i kilka lat.

Na Sport.pl ujawniliśmy jeden z projektów, nad którymi pracujecie - system czujników, Skilog, tworzony z Politechniką Federalną w Zurychu, który ma wam pomóc w analizie skoków: dostarczać więcej informacji już w trakcie skoku, a nawet w postaci biofeedbacku podpowiadać zawodnikowi. To naprawdę możliwe, żeby dzięki zamontowanemu na bucie silniczkowi dostawał informację o tym, co zrobił już w powietrzu?

- Taki jest cel i plan dotyczący tego projektu. To jego założenie. Jest przykładem tego, co chcemy robić w tych wspomnianych centrach, jak rozwijać technologiczny research w Polsce. Chodzi o pracę w wielu sektorach: osprzętowaniu, rozwoju butów, wkładek, nart, materiałów na kombinezony, ich krojów, analiz skoków. Jesteśmy w XXI wieku, więc technologia daje nam duże możliwości. W skokach nie ma rynku na metody analizy pracy na skoczni, musisz je rozwijać na własną rękę. Musimy z tym ruszyć. To także część mojego konceptu, który pokażę Adamowi. Gdzie indziej mają to już dobrze opracowane, my dopiero zaczynamy.

Część krajów jest o dwa kroki przed innymi, w tym przed Polską. A czy tutaj w ogóle możliwe jest, żeby ich gonić? I nie pytam o pieniądze, bo na budżet skoków trudno narzekać, ale już zarządzanie tym, jak je wydawać, to trochę inna sprawa.

- To musi być dobrze działająca sieć. Trzeba komunikować się z odpowiednimi osobami, wprowadzić kogoś, kto będzie dobrze zarządzał współpracą z centrami technologicznymi. Każdy projekt musi mieć też swojego menedżera, kogoś, kto będzie za niego odpowiedzialny. Polska nie jest gorsza od innych krajów. Tu jest odpowiedni know-how, są świetne uniwersytety, dobry przemysł i bardzo inteligentni ludzie. Musimy zgromadzić odpowiednie kontakty i ocenić, kogo potrzebujemy i do jakiego projektu.

Wiesz, ile Austriakom zajęło znalezienie konkurencyjnego systemu szlifowania nart? 45 lat. Na wszystkich inwestycjach, których będziemy mogli dokonać teraz, pewnie nie skorzystam w trakcie pracy jako trener polskich skoczków. Ktoś jednak musi to ruszyć tak, żeby Polska wkrótce miała pewną przewagę za parę lat. Moim celem od początku była praca nie tylko nad moimi pięcioma-sześcioma zawodnikami w kadrze A, a dla przyszłości tego sportu w Polsce. Potrzeba jednak więcej osób odpowiedzialnych za działanie przy tym projekcie. Nie mogę robić wszystkiego sam. Mogę przynosić pomysły, wprowadzać je, ale ktoś musi przy nich pracować.

Jak wygląda pana plan na najbliższe miesiące w polskich skokach? Zacznijmy od kadr poszczególnych grup. Na koniec Turnieju Czterech Skoczni w programie "3. seria" w TVP Sport Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, mówił, że rozważany jest pomysł z podziałem pracy z doświadczoną grupą zawodników i tymi młodszymi. Że potrzeba innego podejścia. To prawda, myślicie o tym?

- Właściwie będzie, jeśli ten plan w pełni przedstawi szef związku po tym, jak już mu go przedstawię. Oczywiście mogę zdradzić kilka szczegółów i w jakim kierunku zmierzamy. Chcemy wesprzeć każdego w tym systemie w odpowiedni sposób. To, żeby ci bardziej doświadczeni zawodnicy byli nieco inaczej traktowani, jest możliwym rozwiązaniem. Nie mają tak wiele energii jak 20-letni zawodnicy i czasem trzeba znaleźć dla nich inne możliwości. Jednym z wyjść z tej sytuacji byłoby pozwolenie im na więcej treningu w domu, mniej obozów. Nie będzie jednak "zespołu wewnątrz zespołu", wszystko odbywałoby się nadal wewnątrz polskiego związku.

Druga, jeszcze ważniejsza sprawa, to zajęcie się młodymi i przygotowanie ich potencjalnie nie na nadchodzące igrzyska, a już te kolejne. Oczywiście chcemy ich doprowadzić do jak najwyższej formy i trochę "utrudnić życie" tym bardziej doświadczonym skoczkom. Musimy jednak patrzeć długofalowo, na kolejne cztery-pięć lat. Tak samo jest w Austrii, czy Niemczech. Naprawdę mamy tu silną grupę, generację dobrych zawodników. Potrzebują kilku lat. Dlatego chcemy tworzyć zespół złożony z najlepszych skoczków, tych z największym potencjałem. Zostaliby wyszkoleni we wszystkich najważniejszych aspektach dotyczących skoków w najlepszy możliwy sposób.

To możliwe, żeby wtedy ci najbardziej doświadczeni zawodnicy trenowali z kimś innym?

- Nigdy nie zaakceptowałbym, żeby ktoś był razem ze mną na wieży trenerskiej, podejmując decyzje. I myślę, że to się na pewno nie zdarzy. Jeśli jedziesz na Puchar Świata, to podążasz w jednym kierunku całą grupą. Jeśli z częścią zawodników pracuje trener bazowy, to kluczowa jest komunikacja pomiędzy nami. Rozmawiasz z trenerem i przedstawia ci najważniejsze elementy, nad którymi powinieneś pracować. Mówi, co pomagało, a co nie i co jego zdaniem mogłoby być możliwym rozwiązaniem. A potem są zawody i trening w ich warunkach.

Już w Austrii widziałem, że wielu trenerów na jednej wieży trenerskiej może wywoływać sporo problemów. A walczymy o te same cele, więc wszyscy powinniśmy podążać w tym samym kierunku. Jeśli chodzi o to, żeby doświadczeni zawodnicy dostali lepsze, a może po prostu inne, traktowanie, w którym czuliby się lepiej, to możemy o tym pomyśleć. Potrzeba nam o tym konstruktywnej dyskusji. Cel jest jeden: znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla każdego skoczka w polskim systemie.

Myślał pan o zlikwidowaniu kadry B? W końcu z nią od wielu lat w Polsce był problem, stała się swego rodzaju memem w środowisku skoków. Może faktycznie plan z "supergrupą" polskich skoczków - połączeniem tych, którzy nie weszli do kadry A i juniorów - nie byłby złym pomysłem?

- Nie jestem jeszcze na tym etapie z moim konceptem. Są pomysły i potem będziemy dokładniej zastanawiać się, co zrobić. Więcej mogę powiedzieć o juniorach. Kierunek, w którym poszliśmy w tym roku był odpowiedni, współpraca pomiędzy Szkołami Mistrzostwa Sportowego i kadrami jest dobra. W tym sektorze mamy sukcesy, kwoty startowe na Puchar Kontynentalny wywalczone przez zawodników w FIS Cupie, 16-latka, który skacze na miarę najlepszej piątki zawodów Alpen Cup, medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży pomimo upadku. Uważam, że podjęliśmy odpowiednie kroki.

W kontekście kadry B nigdy nie będę podchodził do zawodników lekceważąco. Bez niej w Austrii Manuel Fettner nie zdobyłby olimpijskiego srebra, a w Niemczech Pius Paschke nie wygrał swojego pierwszego konkursu Pucharu Świata w wieku 32 lat. Nie byłoby dla nich miejsca, skończyliby ze sportem. Ci goście są ważni. Mają potencjał, a Kuba Wolny, Andrzej Stękała czy Maciej Kot już dawali Polsce wiele dobrych rezultatów. Potrzebujemy, żeby pozostali w naszym systemie. Pomogą nam, nadal może się przydarzyć eksplozja ich formy i wróciliby do czołówki, jeśli znaleźlibyśmy odpowiedni kierunek wspólnej pracy.

Gdy Jakub Wolny po kwalifikacjach na PŚ w Wiśle wyraził spory sprzeciw wobec Davida Jiroutka, trenera kadry B, myślał pan choćby przez chwilę, że to może być koniec dla obecnego układu - tego, który powstał rok temu?

- Nawet przez moment tak nie pomyślałem. Gdy tu przychodziłem, to z nastawieniem, żeby niwelować każdy problem, jaki się pojawi. Myślę, że zareagowaliśmy na tę sytuację w odpowiedni sposób. Pokazaliśmy, że postawienie się przeciwko temu systemowi nie ma racji bytu. To zostało także jasno przedstawione zawodnikowi. Wspólnie omówiliśmy sytuację z całą kadrą B skoczków, trenerami i psychologiem, Danielem Krokoszem. Potem każdy wypełnił anonimową ankietę, gdzie można było wskazać, co uważa się za problem i spotkaliśmy się w tym gronie. Wszystkich wysłuchaliśmy, każdy mógł zabrać głos. Zgodzili się z wnioskami i podpisali pewną umowę z zasadami dotyczącymi tego, jak mają współpracować.

Po ostatnich wynikach widać, że coś zaczyna działać. Zawodnicy teraz skupiają się na skokach narciarskich, a nie działaniu przeciwko trenerowi. To pokazuje, że na wiele spraw, które przeszkadzały nam w tym sezonie, wpływ mają głównie czynniki zewnętrzne. Musimy podążać w jednym kierunku i wtedy możemy oczekiwać efektów pracy.

W Polsce nie ma kadry juniorów i zastanawia mnie: czy to było koniecznym ruchem w zeszłym roku? Bo słychać głosy, że choć teraz wszystko jest bardziej otwarte dla zawodników i każdy może przyjechać na zgrupowanie, a nawet dostać powołanie na zawody, to nie wszyscy zawodnicy jasno rozumieją, do kogo mają się z czymś zwrócić, czy kto jest ich trenerem.

- Kiedy wprowadzasz nowy system, pojawia się okres, kiedy trzeba się go nauczyć, przystosować do niego. W Polsce do tej pory zazwyczaj miałeś jednego trenera i on pracował z tobą cały czas. A w innych krajach jest trochę inaczej. W Austrii, gdy uczysz się w słynnym Schigymnasium Stams, masz trenera stamtąd, z którym spędzasz najwięcej czasu. Jednak potem idziesz do kadry juniorów i tam jest kolejny szkoleniowiec, z którym musisz współpracować. Na zawodach FIS Cup, czy Alpen Cup też możesz spotkać kolejnych trenerów i to oni są wtedy za ciebie odpowiedzialni. Wtedy chodzi o jasny przekaz i dobrą komunikację pomiędzy tymi osobami. Muszą kontynuować pracę w odpowiedni sposób.

Dla zawodnika, który chce osiągać sukcesy, ważne jest, żeby stawać się bardzo dobrym skoczkiem i samemu wiele rozumieć. Wtedy trochę mniej zależy od trenerów. Zwłaszcza w wieku 18-20 lat możesz zmieniać grupy z jednej na drugą w ciągu kilku miesięcy. Trzeba się do tego dostosować. I to jest właśnie ten okres uczenia się systemu.

Myśli pan o nowych postaciach w polskich skokach? To byłby już trzeci rok z rzędu ze sporymi zmianami. A może tych ludzi, z którymi chce pan pracować, ma pan już na miejscu?

- Na pewno musimy poszerzać grupę pracującą w naszym systemie. Nie mówię o zwalnianiu trenerów po to, żeby mieć kogoś nowego w ich miejsce. Mówię o sprowadzaniu tu wzmocnień, ludzi, którzy dołączą do grup i im pomogą. Myślimy o nowych twarzach, ale nie o pozbywaniu się tych, które już tu pracują. Musimy być coraz więksi, Polska potrzebuje więcej trenerów i pracy nad ich edukacją, a także wsparciem. Widzę pasję u tych ludzi i myślę sobie, że trzeba znaleźć rozwiązania, które pomogą ich rozwijać.

W mediach społecznościowych ukuł się termin "kolega ze skateparku", czyli młody trener z Austrii, którego pan zna i mógłby sprowadzić do Polski w nawiązaniu do tego, że lubi pan jeździć na deskorolce. Faktycznie ma pan kogoś takiego w głowie?

- Mam paru gości, którzy potrafią zrobić kickflipa, ha, ha. W Polsce musimy podjąć pewną decyzję: idziemy na skróty i po prostu ściągamy wielu trenerów z zagranicy, czy znajdujemy odpowiednie osoby w kraju? Myślę, że mamy wielu takich w Polsce i jeśli dobrze ich zmotywujemy, a wszystko wzmocnimy systemem edukacji trenerów, to możemy znaleźć ludzi na niemal każdą pozycję w systemie. Chodzi też o cierpliwość, z którą łatwiej będzie im wejść na odpowiedni poziom, a dopiero potem brać na siebie większą odpowiedzialność. Myślę, że w tym momencie dalej potrzebujemy miksu. To Polska i wiem, że są tu duże tradycje w skokach. Świetnie byłoby widzieć, że w wielu miejscach wreszcie znajdą się "polskie rozwiązania" dla różnych spraw związanych ze skokami.

Chce pan powiedzieć, że istnieje polska myśl szkoleniowa w skokach?

- Tak, ludzie mają tu wizję tego, jak wszystko działa w tym sporcie. Kiedy dają feedback, da się zauważyć, że istnieje polska filozofia skoków. Szkoda, że program rozwoju trenerów, który, z tego co wiem, istniał w Polsce około 2005 roku, został zakończony. Teraz związek znów działa w tej sprawie. To dobrze, bo to najprostszy sposób na przekazywanie sobie tej filozofii. Tak to działa w Austrii. Zaczyna się od roli instruktora, gdzie wszystko kontroluje Ruppert Guertler, bardzo uznany trener z ogromnym doświadczeniem. Organizuje to, zapewnia im kontakty do edukacji, motywuje ich i pomaga się rozwijać. Kolejnym krokiem jest ogólny kurs trenowania w profesjonalnym sporcie, a następnie przychodzi specjalizacja w skokach narciarskich. Tak powinno to wyglądać, jeśli chcemy rozwijać to także w Polsce.

Ile razy, odkąd został pan trenerem polskich skoczków, przemknęło panu przez myśl: "Tęsknię za tym, jak to wyglądało w Austrii"?

- (Thurnbichler śmieje się i ukrywa twarz w dłoniach) Nie wiem, ile dokładnie, ale myślę, że to naturalne, że jak zmieniasz kraj, to jest inaczej i wszystko porównujesz. Tu robi się wszystko po polsku. Jest w porządku, ale zawsze można coś poprawić, wprowadzić coś nowego. Mało tu ze sobą rozmawiamy, to na pewno. Komunikacja mogłaby być lepsza. Myślę, że przez ostatnie dwa lata mało było w naszym zespole Adama. Był dyrektorem skoków i po tym, jak został prezesem związku, na jego miejsce nikt nie przyszedł. W zeszłym sezonie mocno brakowało mi takiej osoby, w tym było nieco lepiej z Łukaszem Kruczkiem w roli team managera.

Polskim skokom potrzeba nowego dyrektora? Może jakiegoś dużego nazwiska?

- Nie ja podejmuję te decyzje. Mogę o nich tylko dyskutować, coś podpowiadać. Na ten moment mamy Łukasza i możemy zwiększyć jego rolę, choć on nie do końca jest w tej pozycji. Team manager różni się od funkcji dyrektora. Jeśli związek twierdzi, że potrzeba kogoś nowego do zostania dyrektorem skoków, to może kogoś tu ściągnąć. Ja odpowiadam za wyniki sportowe kadry, nie za zatrudnianie ludzi w związku.

Kryzys pana zespołu zmienił pana jako osobę, jako trenera?

- Może tylko sprawić, żeby będę silniejszy na kolejne lata. To była bardzo trudna pierwsza połowa sezonu i potrzeba nam było dużo cierpliwości, ciągłego rozwiązywania problemów. Na każdy z nich miałem jednak rozwiązanie i dobre pomysły. Teraz mam je w swoim bagażu doświadczeń, mogę je wykorzystywać w przyszłości. A jako osobę? Nie. Jestem tylko bardziej doświadczony. Na pewno nauczyłem się tego, o czym już wspomniałem: że konkretne sprawy i obowiązki muszą pozostać w moich rękach. Tylko tak będę mógł iść swoją ścieżką.