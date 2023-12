Wtedy Thurnbichler zdał sobie sprawę z problemów Polaków. Podaje przyczyny kryzysu

Polscy skoczkowie rozpoczęli sezon w bardzo słabym stylu, a przed nimi najważniejszy okres tej zimy. Miesiąc zawodów, podczas których wedle założeń mieli osiągać najlepsze wyniki, rozpocznie 72. Turniej Czterech Skoczni. Trudno oczekiwać, że Polacy w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen powalczą o zwycięstwo, ale z pewnością liczą na nieco lepsze rezultaty niż do tej pory.

O podejściu do zawodów, stanie zdrowia Dawida Kubackiego i Pawła Wąska, którzy zachorowali przed odwołanymi mistrzostwami Polski, różnicy zdań z zawodnikami i planie na przyszłość polskich skoków, która jego zdaniem nie wygląda tak źle, jak się to przedstawia, opowiada nam w długiej rozmowie trener kadry A, Thomas Thurnbichler.

Jakub Balcerski: W Polsce mówimy: "Jak nie idzie, to nie idzie". Pana zawodnicy od początku sezonu nie osiągają najlepszych wyników, a teraz jeszcze Dawid Kubacki i Paweł Wąsek zachorowali tuż przed Turniejem Czterech Skoczni. Ostatecznie znaleźli się w składzie razem z Maciejem Kotem, Kamilem Stochem, Aleksandrem Zniszczołem i Piotrem Żyłą. Jak się czują?

Thomas Thurnbichler: Paweł Wąsek tylko przez jedną noc miał podwyższoną temperaturę, Od 22 grudnia z dnia na dzień czuł się coraz lepiej. 25 grudnia odbył pierwszy spokojny trening w domu, chodziło raczej o podstawowe ćwiczenia, żeby sprawdzić, jak jego ciało zareaguje na ruch. Po tym czuł się dobrze. W przypadku Dawida to trwało jeden dzień dłużej. Ale 25 grudnia też się sprawdził i wyglądało to w porządku. We wtorek odbył trening z Wojciechem Toporem w bazie w Zakopanem, wyglądał świeżo i dobrze, więc wszystko powinno pójść zgodnie z planem na Turniej Czterech Skoczni. Oczywiście, choroba zostawia pewien ślad, nie jesteś gotowy na sto procent, ale powiedziałbym, że obaj są na odpowiednim poziomie przygotowania do zawodów.

Mamy to samo powiedzenie w Austrii. Zgodzę się, że wiele rzeczy nie poszło po naszej myśli, ale patrzę na to tak: widziałem progres w skokach moich zawodników i myślę, że każdy wie, na czym powinien się skupić. Nie mamy teraz już nic do stracenia. Każdy może podejmować ryzyko w zawodach, a to też bardzo ważne w skokach narciarskich. Ryzykować, popełniać błędy, skakać, wkładając w to serce i sporo pasji. Potem krok po kroku przejdziemy przez Turniej Czterech Skoczni. Ci goście wygrywali już na nim sporo i mają odpowiednie doświadczenie, które wciąż jest ważnym elementem rywalizacji w tych zawodach. Postaramy się cieszyć skokami w kolejnych dniach.

Mówił pan, że pana zawodnicy w ostatnich tygodniach pracowali o wiele więcej niż inne kadry, a to sprawia, że może im brakować odpowiedniej świeżości. Wiadomo, że choroba to nigdy nic dobrego, ale zastanawiam się, czy pod kątem świeżości i odpoczynku od świata skoków, to nie może w jakiś sposób pomóc?

- Kiedy mówimy o świeżości, chodzi głównie o świeżość umysłu i psychiki. Dlatego dobrze, że zawodnicy mogli trochę pobyć w domu, także w święta. Czas spędzony z rodzinami na pewno pozwolił im odświeżyć myśli, to im pomoże. Wcześniej musieliśmy pracować więcej niż inni, bo mieliśmy sporo problemów z techniką. Choć w sumie nie skakaliśmy aż tak dużo, bo na początku nie mieliśmy gotowych skoczni. Kiedy sprawdziliśmy wyniki testów na platformie, widzieliśmy, że nogi pracują, a zawodnicy są w dobrej formie fizycznej. Tej mentalnej świeżości w ostatnich konkursach na pewno nie mieli, wiedzieliśmy o tym i musieliśmy to zaakceptować. Teraz plan to działanie konkurs po konkursie. Mamy dwa duże turnieje i mistrzostwa świata w lotach, nie będziemy dodatkowo trenować. Chcemy użyć zawodów, żeby pracować nad małymi zadaniami dla zawodników, pracować z nimi spokojnie i w łatwy sposób.

Jak któryś ze znanych sportowców w Polsce choruje albo jest kontuzjowany, czasem mówi się, żeby zagrał, a w tym przypadku skoczył nawet "z jedną zdrową nogą". W przypadku Dawida Kubackiego i Pawła Wąska, ale także biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja polskich skoków, nie wiem, czy gdyby ich problemy były większe i musiałby pan decydować, czy ich zabrać na Turniej Czterech Skoczni, czy powoływać kogoś innego, zmieniłoby to wiele w kontekście wyników. A pan jak na to patrzy?

- Ja bym tego nie powiedział. Po pierwsze: na szczęście obaj mogą z nami pojechać, ale gdyby tak nie było, i tak wypełniłbym oba miejsca w składzie. Po drugie: na sytuację w polskich skokach patrzę dziś przede wszystkim od strony dobrych wyników młodych skoczków. Jest Kacper Tomasiak, Łukasz Łukaszczyk, a także Adam Niżnik w FIS Cupie i Alpen Cupie. Nie jest tak, że w ogóle nie ma sukcesów. W Pucharze Kontynentalnym podniósł się poziom. Tam kwotę startową na Turniej Czterech Skoczni wywalczył nam Aleksander Zniszczoł. W drugim konkursie w Ruce było dwóch zawodników w najlepszej dziesiątce. Nie jest tak źle, jak o tym się mówi.

Tak, wiem, że mogłoby być lepiej, ale musimy być świadomi, że musi przyjść okres przejściowy wcześniej czy później także w Polsce. Przydarzył się już wielu kadrom w ostatnich latach i każda z nich miała wtedy trudny moment. Potrzebujemy pracować z zawodnikami, być zorientowani w tym procesie na wszystkich poziomach. I być cierpliwym. Tu nic nie zdarzy się z dnia na dzień. Nie zbudujemy dobrze funkcjonującego systemu, takiego jak w Niemczech czy Austrii, przez rok czy dwa. To po prostu niemożliwe. Te kraje postawiły kroki w kierunku odpowiedniego zabezpieczenia się na przyszłość już dziesięć, czy piętnaście lat temu. Wtedy zaczęli pracować, to się rozrastało i w końcu ruszyło, co najlepiej widać po ostatnich kilku sezonach w Austrii. Należy to wykonać podobnie. Każdy w Polsce musi zrozumieć, że to zajmie trochę czasu.

W Polsce dużo dyskutuje się o tym, czy powstanie, albo już powstała, dziura pomiędzy pokoleniami skoczków. Czyli czy uda się płynnie przejść z sukcesów najbardziej doświadczonej grupy do wykorzystywania talentu juniorów, o którym słyszymy od paru lat. Pana zdaniem może być z tym problem? W końcu kolejny rok utwierdzamy się w tym, że nie ma prawie nikogo, kto wejdzie pomiędzy te grupy, są zawodnicy, którzy nie wykorzystują swoich szans.

- Prawie nikogo, hmmm, ja tak tego nie widzę. Spójrzmy na zawodników takich jak Andrzej Stękała, rocznikowo w wieku 28 lat. W Pucharze Świata to średni wiek zawodników z najwyższego poziomu. Widzimy, że ten wiek wzrasta. Dlatego ci goście, jeśli odpowiednio się nimi zajmiemy i ich poprowadzimy, wciąż mogą się tam dostać. Do tego wszystko może zadziać się szybko w przypadku młodych zawodników. Musimy wreszcie wdrożyć naszą wizję, którą mamy w polskim związku, w najlepszy możliwy sposób. Pierwsze kroki już postawiliśmy, teraz musimy się dostosowywać do sytuacji z roku na rok. Od kolejnego sezonu musimy się skupić jeszcze bardziej na zawodnikach w średnim i młodym wieku.

Od prezesa PZN, Adama Małysza, ciągle można usłyszeć o odpowiedzialności Thomasa Thurnbichlera. Że teraz wziął jej pan więcej na swoje barki. Że jest pan głową, czy może twarzą tego systemu i to pan nim niejako zarządza. Wiadomo, że gdy na szczycie piramidy polskich skoków nie wszystko działa jak należy, to trudno, żeby trener główny miał dużo czasu na zejście na sam jej dół, do podstaw i młodszych skoczków. Przyjdzie jednak czas, kiedy będzie trzeba to zrobić. Jaki ma pan na to plan?

- Ważne, żeby te gałęzie juniorów czy zawodników startujących w Pucharze Kontynentalnym, pozostawały skupione na pełni procesu. Zaczęli pracę nad właściwymi elementami i powinni ją kontynuować. W trakcie sezonu muszę się skupiać na pierwszej, najważniejszej grupie. Jestem ciągle poza Polską, więc nie mogę pracować z innymi, to jasne. Plan, jaki mamy przed sobą, jest pięcioletni. Chodzi nie tylko o system, ale pracę nad wszelkimi aspektami w naszym sporcie: psychologią, odżywianiem, problemami fizjoterapeutycznymi i innymi usprawnieniami. Trzeba pomyśleć nad tym, gdzie zainwestować, jak edukujemy naszych trenerów. To wszystko potrzebne kroki, klucze do pozostania w rywalizacji z największymi kadrami.

To praca systemowa. Nie mogę zajmować się wszystkimi zawodnikami i nigdzie nie jest tak, że taką rolę pełni główny trener. Musimy mieć bardzo jasną komunikację o tym, co trzeba zrobić w różnych grupach wiekowych, a potem trenerzy muszą w nich wykonać odpowiednią pracę. To proces, który zabiera kilka lat, coś długofalowego. W końcu chcemy mieć coś w stylu własnego systemu. W dodatku powinniśmy wyodrębnić sobie grupę skoczków, którzy mają największy potencjał na osiąganie sukcesów w przyszłości, zebrać ich wszystkich razem i zajmować się nimi w jak najlepszy sposób.

A już ma pan wokół siebie odpowiednich ludzi, żeby to wszystko tworzyć? Dwóch dobrał pan sobie do bezpośredniej współpracy w ważnych obszarach: Daniela Kwiatkowskiego koordynującego pracę w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i u juniorów, a także team managera kadry, Łukasza Kruczka, który miał panu pomagać u szczytu piramidy. Jest pan usatysfakcjonowany z tego, jak pracowaliście do tej pory?

- Jestem bardzo zadowolony z tego, jak w tym momencie idzie juniorom. Widać tam sukcesy, za taki uważam np. piąte miejsce 16-letniego Łukasza Łukaszczyka w Alpen Cupie, czy pozycje w najlepszej dziesiątce FIS Cupu Kacpra Tomasiaka w tym samym wieku. To wskazuje, że tam jest wykonywana naprawdę dobra robota. Daniel koordynuje to w odpowiedni sposób, to był dobry wybór. Podpatrywałem też, jak trenują dzień w dzień grupy juniorów, czy te ze szkół, w Zakopanem. I widzę tam swego rodzaju dobrego ducha, jest pozytywnie. Wejście do zawodów organizacji OPA, czyli Alpen Cup, to też był świetny krok w dobrym kierunku. I to wszystko rzeczy, nad którymi pracowaliśmy od mojego przyjazdu do Polski. Widać tam już małe osiągnięcia, teraz trzeba to podtrzymać i rozwijać. Druga grupa treningowa pracuje ze sobą dopiero ten rok. Każda z nich potrzebuje odpowiedniego zaplecza trenerskiego i zaangażowania. Tylko wtedy będzie mogła ruszyć ta wielka maszyneria, którą widzimy w innych krajach. Wszystko musi się połączyć, działać wspólnie i wtedy widać, jak silna to może być broń.

A co z Łukaszem?

- Przyjął nową rolę w tym systemie. To jasne, że po tym, jak Adam został prezesem związku, jego poprzednia rola, dyrektora skoków, pozostała pusta. Łukasz jest teraz menedżerem kadry koordynującym wiele rzeczy. Komunikacja pomiędzy grupami się poprawiła, a to był pierwszy cel. Teraz musimy pomyśleć, jak może wspierać ten system w jeszcze lepszy sposób. Zawsze od czegoś trzeba zacząć, a potem wyznaczyć cele i zadania. Następnie zaczyna się je wypełniać, dostosowuje kolejne i pozycja danej osoby, czy jej stanowiska, rośnie. Na pewno ta rola jest nam potrzebna: chodzi o komunikację pomiędzy zespołami, sprawy załatwiane ze związkiem czy Międzynarodową Federacją Narciarską (FIS) dotyczące sprzętu i naszych interesów. Spójrzmy na Horsta Huettela w Niemczech, czy Mario Stechera w Austrii. Robią to latami i stają się coraz skuteczniejsi w swoich działaniach.

No tak, tylko że Łukasz Kruczek w rozmowie ze Sport.pl zapytany, czy jego rola i decyzyjność jest podobna do Huettela czy Stechera, odpowiedział, że nie.

- To prawda, na ten moment na pewno nie. To był start, teraz musimy się zastanowić, jaką rolę można mu powierzyć na kolejne miesiące. Na razie wspierał nasze grupy, organizował wiele spraw, a powinien stać się skuteczny w tym, czego będziemy od niego wymagali.

Wróćmy do szczytu piramidy. Kiedy zdał pan sobie sprawę, że ten sezon nie zacznie się tak, jakbyście tego chcieli?

- Szczerze mówiąc, po obozie w Lillehammer wiedziałem, że start będzie trudniejszy, niż oczekiwaliśmy. Że musielibyśmy oddawać absolutnie najlepsze skoki, żeby dobrze rozpocząć sezon, żeby płynnie wejść w tę zimę. To był ten punkt, kiedy zrozumiałem, że będzie nam ciężko, a na pewno, że nie ruszymy jak w zeszłym roku. Skakaliśmy z Norwegami i byli od nas o wiele lepsi. Widziałem problemy z techniką i stabilnością.

Oszukaliście tych biednych Norwegów skaczących razem z wami w Lillehammer, bo myśleli, że skoro biją Polaków, to nie mają się co martwić o resztę. Potem musieli być w szoku.

- Tak, Austriacy i Niemcy odjechali innym. Zwłaszcza Niemcy, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej byli mniej więcej w takiej sytuacji, jak my dwa lata temu. Dla nas trudne było zwłaszcza lato. Nie mieliśmy w grupie wyraźnego lidera jak te kilkanaście miesięcy wcześniej. Zazwyczaj ktoś wyznaczał poziom, tak, jak Dawid, gdy utrzymywał formę na miarę najlepszego zawodnika na świecie. I gdy tego lidera brakuje, sytuacja i możliwość odpowiedniej oceny tego, co się dzieje, się rozmywa. To zapewne także jeden z powodów, przez które nie ma nas obecnie w czołówce.

Mówi pan, że spodziewał się, że będzie ciężko. Ale pewnie nie tak złych wyników, jak te z pierwszej części sezonu?

- No tak, bo zawsze starasz się myśleć pozytywnie. Mogę tylko powiedzieć, że już widzę, jak dużo ten trudny moment mnie uczy. Radzenia sobie z problemami, zarządzania kryzysem. Moja skrzynka z narzędziami warsztatu trenera zdecydowanie się powiększa. Muszę się zajmować wieloma kwestiami i na nie uważać: mediami, formą, tym, co dzieje się wewnątrz zespołu. To pomoże mi w pracy w kolejnych sezonach. I wciąż wierzę w ten zespół i że możemy pracować ciężko przez resztę sezonu, a zawodnicy jeszcze mogą nas zaskoczyć.

Który moment do tej pory był najtrudniejszy? Dziennikarzom mocno rzucił się w oczy ten z Ruki, gdy wypowiedzi zawodników wskazywały, że problemy wykraczają poza sport. Polscy skoczkowie bardzo rzadko decydują się mówić tak otwarcie o różnicy zdań w stosunku do sztabu. Rzadko w ogóle wychodzą z problemami do mediów.

- To zawsze perspektywa zawodnika. Dla trenera to prosty znak: coś nie gra, coś jest nie tak. Potem porozmawialiśmy w naprawdę dobry sposób i obecnie każdy ufa, wierzy i znów idziemy naszą ścieżką.

Sporą różnicę zdań widać było także w wizji tego, czy odpuszczać zawody i spokojnie trenować, czy jeździć na nie i dalej startować. Jaki był pana idealny scenariusz na próbę odzyskania formy?

- Scenariusz, wedle którego działał Kamil Stoch. Ten preferowałem. Trzeba jednak patrzeć na to, jak rozwija się sytuacja w zespole. W przypadku Piotrka Żyły widziałem to nieco inaczej. To zawodnik, który mógł zostać w Pucharze Świata i iść tym rytmem, starać się tak odzyskać formę. Dla Kamila i Dawida Kubackiego był przygotowany ten ze spokojnymi treningami. Kamil poszedł tą drogą i widać, że ustabilizował swoje skoki o wiele bardziej. Teraz ma solidny fundament, żeby na nim dalej budować.

W przypadku Dawida to zawsze sprawa dyskusji pomiędzy trenerem a zawodnikiem. Ufam Dawidowi, jest bardzo doświadczony i zna samego siebie. Powiedziałem: "Okej, pójdźmy w tym kierunku i w tym, ale bez oczekiwań". Chciałem, żeby podchodzili do skoków w zawodach z perspektywy tego, co robimy na treningach. Bez myślenia o rezultatach, a ze skupieniem na błędzie w technice, który trzeba poprawić. Był pewien progres. Pokazywał już skoki na najlepszą dziesiątkę, nie w zawodach, ale drugi konkurs w Engelbergu był czymś, co powinno mu dać nieco więcej pewności siebie. Tak, żeby te najlepsze skoki w jeszcze prostszy sposób przełożyć na zawody.

Adam Małysz w rozmowie ze Sport.pl mówił, że przekazywałeś zawodnikom, żeby zachowali spokój i się "nie podpalali". Gdy zobaczył pan, co działo się na skoczni, stwierdziłeś: "Znowu myśleli o wynikach"?

- Kamil poradził sobie z tym dobrze przez cały weekend w Engelbergu, Dawid nieźle w drugim konkursie w niedzielę. Z Piotrkiem widać, że jest blisko czołówki, sam to czuje i stara się wcielić do tych skoków jeszcze odrobinę więcej energii. To jak z garnkiem ciągle gotującej się wody. W którymś momencie pokrywa nie wytrzyma, u Piotrka wszystko za bardzo się gotuje. On też to jednak czuje, a to dobrze. Jest tego świadomy, a gdy zdajesz sobie z tego sprawę, to możesz nad tym pracować i to zmieniać.

Teraz pokrywa będzie pewnie na granicy u wszystkich skoczków. Zaczynacie najważniejszy okres w sezonie, a pan już latem i jesienią wskazywał, że to dobrą formę w trakcie tego miesiąca startów traktuje jako cel. Teraz jest pan pewny obranego przez siebie kierunku, że uda się utrzymać zawodników na drodze do lepszej techniki, a z tym przyjdą wyniki?

- To zupełnie normalne, że emocje będą od czasu do czasu większe i przejmą kontrolę. To tylko część całej gry. Gdy masz taką sytuację jak my, a przed sobą bardzo ważne starty, trzeba przemyśleć, jakie w tym momencie mamy cele na ten sezon. Nie mamy nic do stracenia i będziemy walczyć. Chcemy skakać solidnie na Turnieju Czterech Skoczni i osiągnąć tam dobre wyniki, ale myśląc bardziej o skokach w konkursach niż walce w całym Turnieju. Bierzemy każde zawody osobno, robimy tam swoje i dopiero wtedy przychodzi niezły wynik w klasyfikacji generalnej. Myślę, że to powinien być czas, który nakręci nas pozytywnie na PolSKI Turniej u siebie. Patrzę na wszystko realistycznie.

Nie mówię, że mamy nie osiągać sukcesów. Musimy jednak spojrzeć na to, co w tym momencie jest dla nas sukcesem: zwycięstwo, czy np. pozycje w najlepszej dziesiątce. Jeśli naprawdę skupimy się na tym, co będzie do zrobienia w konkursach, to będziemy w stanie stworzyć odpowiednie warunki do wchodzenia na wyższy poziom z wynikami.

W zeszłym sezonie zaskoczył pan, mówiąc otwarcie o swoich błędach po zawodach na mamucie Kulm. Teraz też robi pan sobie taki rachunek sumienia? Ma pan sobie coś do zarzucenia po pierwszych tygodniach nowego sezonu?

- O tym na pewno możemy porozmawiać więcej na koniec sezonu. Niektóre elementy mogły pójść lepiej. W trakcie sezonu myślisz o tym, co można było zrobić lepiej, ale bardziej pod kątem tego, żeby do tego dojść, być skuteczniejszym. Dostosowaliśmy pewne detale, zmieniliśmy nieco role w sztabie i to, co musieliśmy zrobić w zespole przy przygotowaniach do tej zimy. To sprawiło, że okres na drodze do nowego sezonu był nieco inny i mogło mieć wpływ na wszystko, co dzieje się teraz. Nigdy nie powiemy, że nie spróbowaliśmy, czego się dało. Bo dalej próbujemy i pracujemy jeszcze ciężej niż rok temu. Na koniec to jednak skoki, sport, w którym musi współgrać ogrom czynników. Możesz zrobić więcej, a być gorszym. Właściwe odpowiedzi i rozmyślania na temat tego, co było właściwe, a co nie, na pewno pojawią się bliżej końca sezonu. A przynajmniej będzie ich o wiele więcej.