Dramat. Eksperci aż współczują polskim skoczkom. 0,01 procent szans

Kwalifikacje w Innsbrucku były dla polskich skoczków jednymi z najlepszych w sezonie - aż czterech z nich znalazło się w najlepszej dwudziestce. Ale o awans do drugiej serii może być bardzo trudno. Pary systemu KO, do jakich trafili na pierwszą serię zawodów na Bergisel, okazały się co najmniej pechowe.

Przypomnijmy, że podczas Turnieju Czterech Skoczni zawodnicy w pierwszej serii rywalizują w systemie KO, który dobiera ich w pary (25. z 26., 24. z 27. i tak dalej) - zwycięzcy awansują do serii finałowej, a spośród przegranych udział w niej weźmie tylko pięciu "szczęśliwych przegranych".

Faworytów w "polskich" parach przed konkursem w Innsbrucku pomogli nam wybrać dwaj dziennikarze: Słoweniec Bostjan Rebersak z radia Val 202 oraz Austriak Christoph Nister z "Kronen Zeitung".

33. Karl Geiger - 18. Maciej Kot. Typy ekspertów: 80:20 dla Geigera i 60:40 dla Kota

Karl Geiger (z lewej) zmierzy się z Maciejem Kotem (po prawej) w parze systemu KO w pierwszej serii konkursu w Innsbrucku Screen Player

- Pechowa para, bo z innym zawodnikiem niż Geiger Kot miałby większe szanse - ocenia Rebersak. - Polak trafił na niego, bo Geigerowi nie wyszły kwalifikacje, trafił na trudne warunki i spadł w klasyfikacji, wszedł do konkursu z niskiej pozycji. W całym sezonie jest jednak silny i choć w Innsbrucku pewnie nie powalczy o czołowe pozycje, to stawiam, że pokona Polaka - dodaje dziennikarz słoweńskiego radia Val 202.

- Bez głębszego zastanowienia powiedziałbym: 99:1 dla Geigera, bo wyniki w tym sezonie ma z innej półki niż Kot. Ale wiem, że Geiger nienawidzi Bergisel, w zeszłym roku odpadł tu na etapie kwalifikacji, a teraz też miał w nich słaby rezultat. I myślę, że czeka nas niespodzianka. Coś zmienia się w umyśle Geigera, gdy skacze w Innsbrucku i wydaje mi się, że przegra z Kotem - tłumaczy piszący dla "Kronen Zeitung" Christoph Nister.

35. Pius Paschke - 16. Piotr Żyła. Typy ekspertów: 70:30 i 60:40 dla Paschke

Pius Paschke (z lewej) podczas konkursu w Innsbrucku zmierzy się w parze systemu KO z Piotrem Żyłą (po prawej) Screen Player

- Tu podobnie, jak w przypadku Macieja Kota, Piotr Żyła trafił na niemieckiego skoczka, który w tym sezonie jest bardzo mocny, ale kwalifikacje nie poszły po jego myśli. Będzie miał problem z tym, żeby go pokonać, ale zostawiam mu szansę na sprawienie niespodzianki - mówi Bostjan Rebersak.

- Miał wielkie problemy podczas treningów i kwalifikacji na Bergisel, ale wciąż widać, że jest w dobrej formie, a w tym sezonie zawsze był w czołówce. Ma sporo pewności siebie, na ten moment raczej więcej od Żyły - ocenia Christoph Nister.

37. Valentin Foubert - 14. Paweł Wąsek. Typy ekspertów: 70:30 i 80:20 dla Wąska

Valentin Foubert (z lewej) w parze systemu KO podczas konkursu w Innsbrucku powalczy z Pawłem Wąskiem (po prawej) Screen Player

- To dwóch niezbyt doświadczonych zawodników, ale więcej rutyny ma Wąsek. Powinien wygrać - ocenia Rebersak. - Mój typ to zdecydowanie awans Wąska. Foubert nie jest skoczkiem z czołówki, daleko za nim, więc nie będzie w stanie mu zagrozić, jeśli skoczy tak jak w kwalifikacjach - zgadza się ze Słoweńcem Nister.

39. Johann Andre Forfang - 12. Kamil Stoch. Typy ekspertów: 60:40 dla Forfanga i 70:30 dla Stocha

Johann Andre Forfang (z lewej) w parze systemu KO konkursu w Innsbrucku powalczy z Kamilem Stochem (z prawej) Screen Player

- W tej parze wiele zależy od warunków, czy będzie wiatr pod narty, czy z tyłu skoczni - uważa Bostjan Rebersak. - Forfang wygląda na tego w nieco lepszej formie, ale jeśli będzie wiatr z tyłu skoczni, to od razu rosną szanse Kamila Stocha. Jego forma jest coraz lepsza i koniec końców to bardzo wyrównana para - wskazuje.

- Stawiam na Kamila, we wtorek spisywał się naprawdę dobrze. Może przez ostatnie parę dni rzeczywiście zrobił znaczący postęp? Wydaje mi się, że przejdzie do drugiej serii - twierdzi Christoph Nister.

49. Aleksander Zniszczoł - 2. Stefan Kraft. Typy ekspertów: 100:0 i 99,99:0,01 dla Krafta

Aleksander Zniszczoł (z lewej) w parze systemu KO konkursu w Innsbrucku powalczy ze Stefanem Kraftem (po prawej) Screen Player

- Ogromnie szkoda, że Zniszczoł, który wydaje się jeśli nie najlepszym, to najstabilniejszym z Polaków, przez słabszy skok w kwalifikacjach trafił na lidera Pucharu Świata. W każdej innej kombinacji miałby większe szanse, ale przeciwko Kraftowi na jego skoczni z kompletem widzów na trybunach? Nie ma szans. Wygra Kraft, nie widzę innej możliwości - twierdzi Bostjan Rebersak.

- Nie jest to wyrównany pojedynek, to na pewno - śmieje się Christoph Nister. - Kraft jest w znakomitej formie, uwielbia tę skocznię. Co prawda nie wygrał nigdy wcześniej ani tu, ani w Bischofshofen, ale ma tu dobre czucie. W pierwszym treningu wygrał ze sporą przewagą nad rywalami, a w kwalifikacjach dobrze poradził sobie w trudnych okolicznościach. Nie sądzę, żeby Zniszczoł miał z nim jakiekolwiek szanse. Może tylko próbować wejść do finału dzięki "szczęśliwym przegranym" - wyjaśnia.

Pierwsza seria konkursowa na Bergisel została zaplanowana na 13:30, a półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.