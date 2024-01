Obraz klęski i rozpaczy. To zdjęcie mówi wszystko o skoku Kubackiego [ZDJĘCIE]

Wielkimi krokami zbliża się kolejny konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Tym razem skoczkowie będą rywalizować w Innsbrucku. We wtorek o godzinie 13:30 odbyły się kwalifikacje. Udział w nich wziął komplet Polaków - Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Maciej Kot.

Zobacz wideo Paweł Wąsek i Dawid Kubacki nie wystartują w Mistrzostwach Polski [komentarz Thomasa Thurnbichlera]

Fatalny występ Dawida Kubackiego. Nie przebrnął przez kwalifikacje po raz pierwszy w karierze

Niestety nie wszyscy nasi skoczkowie zakwalifikowali się do głównego konkursu. Bardzo rozczarował Dawid Kubacki, który osiągnął jedynie 108,5 metra i zajął 52. miejsce. Tym samym nie zobaczymy go w środowych zawodach. Co więcej, Polak po raz pierwszy w karierze nie przebrnął przez kwalifikacje Turnieju Czterech Skoczni, a w zeszłym roku triumfował w konkursie w Innsbrucku. Eurosport opublikował zdjęcie Kubackiego tuż po jego nieudanym skoku. Mówi ono samo za siebie. "Gdyby wzrok mógł zabijać" - czytamy.

Po zawodach Kubacki podał możliwe przyczyny klęski. - Myślę, że głównie przegrałem z wiatrem. Przy innych warunkach to by zupełnie inaczej wyglądało. Oczywiście skok nie był super i tam też dopatrzę się trochę swoich błędów, ale jednak mając takie warunki, gdzie za bulą był mocny przeciąg z tyłu, to przy błędach się potęguje - powiedział, cytowany przez TVP Sport.

Wtorkowe kwalifikacje wygrał Anze Lanisek, który wylądował na 134. metrze. Za nim uplasowali się Stefan Kraft (124,5 metra) oraz Ryoyu Kobayashi (129 metrów).

Pozostała piątka polskich skoczków weźmie udział w głównym konkursie. Kamil Stoch zmierzy się z Johanem Andre Forfangiem, Maciej Kot z Karlerm Geigerem, Paweł Wąsek z Valentinem Foubertem, Piotr Żyła z Piusem Paschke, a Aleksander Zniszczoł ze Stefanem Kraftem. Jak widać, Polaków będzie czekać trudne zadanie.

Konkurs w Innsbrucku zaplanowano na środę 3 stycznia na godzinę 13:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Później skoczkowie udadzą się do Bischofshofen, gdzie odbędzie się ostatni etap Turnieju Czterech Skoczni. Główny konkurs zaplanowany jest na 6 stycznia.