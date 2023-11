Serce krwawi po tym, co zrobił Stoch. "Tego nie da się odzobaczyć"

Polscy skoczkowie w składzie Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł tragicznie rozpoczęli sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nasi reprezentanci od piątku fatalnie skaczą w fińskiej Ruce, jednak mało kto spodziewał się, że jest aż tak źle. Podczas niedzielnych kwalifikacji Stoch osiągnął zaledwie 87,5 metra i zajął 51. miejsce, przez co nie wystąpi w dzisiejszym konkursie. Podobnie jak Zniszczoł, który uplasował się na 53. pozycji z wynikiem 79 metrów. Honor uratował Piotr Żyła, zajmując 5. miejsce. W konkursie wystąpią także Kubacki i Wąsek, którzy kończyli kwalifikacje kolejno na 22. i 33. pozycjach.

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o zakończeniu kariery: Zastanawiałem się, co to będzie

Kamil Stoch fatalnie wszedł w nowy sezon. Eksperci i dziennikarze nie mają wątpliwości

Dramat Kamila Stocha trwa. W sobotę 36-latek nie wystąpił w drugiej serii pierwszego konkursu w Ruce, a w niedzielę nie przeszedł nawet przez kwalifikacje, które wyeliminowały jedynie czterech skoczków. W tym dwóch Polaków.

"Kamil Stoch skacze w Pucharze Świata od 20 lat i właśnie zaliczył najgorsze wejście w sezon w życiu. Pierwszy konkurs: 43. miejsce. Drugi konkurs: brak awansu" - czytamy na profilu X (dawniej Twitter) Łukasza Jachimiaka ze Sport.pl.

"54 skoczków na starcie. Odpada 4, a wśród nich Stoch i Zniszczoł.Duża sprawa, szacunek" - napisał ironicznie Adam Sławiński, dziennikarz Kanału Sportowego.

"Kwalifikacje w Ruce zatrzymały 4 skoczków. DWÓCH to Polacy: Stoch, Zniszczoł. Do tego Dewiatkin i Dean. Trudne do przyjęcia" - ocenia Mateusz Leleń z TVP Sport.

"Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" - napisał Marcin Borzęcki z Viaplay, załączając zdjęcie uśmiechniętego Adama Małysza.

"Tego się nie da odzobaczyć. Kamilu, wracaj do nas" - czytamy na profilu stacji Eurosport, która transmituje zawody z Ruki.

"Myslalem, że skoki Kamila Stocha już mnie nigdy nie zaskoczą. Ale jednak" - napisał Piotr Majchrzak z Viaplay.