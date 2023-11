Wielka rewolucja w systemie VAR? Są już pierwsze testy

System VAR od kilku lat jest nieodłącznym elementem meczów piłkarskich. W Polsce został po raz pierwszy użyty 28 maja 2017 w trakcie meczu 36. kolejki Ekstraklasy Korona Kielce - Legia Warszawa w sezonie 2016/17. Obecnie trudno sobie wyobrazić spotkania bez wideoweryfikacji. Na ten moment z systemu VAR sędzia może skorzystać tylko w czterech przypadkach: uznanie bądź nieuznanie strzelonego gola słuszny, bądź niesłuszny rzut karny, słuszność bezpośredniej czerwonej kartki oraz kiedy ukarany kartką został niewłaściwy zawodnik.

Technologia VAR została wprowadzona, aby zminimalizować liczbę błędów popełnianych przez arbitrów. Zdaniem wielu jest bardzo przydatna, ale nie zawsze dobrze funkcjonuje. Ostatnio niemiecki portal watson.de poświęcił artykuł wideoweryfikacji. Niemieccy dziennikarze porównali długie analizy VAR do długich przerw w amerykańskim sporcie. Ponadto redaktorzy zauważyli, że decyzje arbitrów często spotykają się z "wybuchem emocjonalnym".

Niemcy planują wprowadzić zmiany w systemie VAR

W związku z tym Niemcy planują wprowadzić zmiany. Jak informuje "Kicker", nasi zachodni sąsiedzi planują zwiększyć liczbę pracowników VAR, aby poprawić wyniki arbitrów. Dziennikarze donoszą, że związek chętnie zatrudni emerytowanych piłkarzy do pomieszczenia, gdzie sędziowie analizują powtórki sytuacji boiskowych. W ten sposób federacji chce dać jasno do zrozumienia, że liczy się z głosem byłych sportowców. "Byli gracze mogą mieć inne odczucia w stosunku do tego, co dzieje się na boisku" - czytamy na stronie watson.de. Źródło dodaje, że ostateczna ocena sytuacji pozostaje w rękach sędziów.

Ten pomysł po raz pierwszy został przetestowany w piątek 24 listopada w meczu niemieckiej drugiej ligi pomiędzy Hamburger SV a Eintrachtem Braunschweig. A w wozie VAR obok arbitrów zasiadł Sebastian Kneissl, były piłkarz m.in. Chelsea. "To było dla mnie ciekawe doświadczenie" - powiedział krótko 40-latek w wywiadzie dla oficjalnej strony internetowej "DFB".

Ostatecznie Hamburger SV pokonał u siebie Eintracht Braunschweig 2:1. Po 14. kolejkach gospodarze zajmują drugie miejsce z dorobkiem 27 punktów, a goście plasują się w strefie spadkowej i mają osiem "oczek"