Polski mecz w Niemczech! Co tam się działo! 8 goli. Polacy dołożyli swoje

To był udany wieczór dla Polaków w Niemczech! W spotkaniu Fortuny Duesseldorf z Schalke padło aż osiem trafień i nasi zawodnicy zapisali się w meczowym protokole! Marcin Kamiński zdobył pierwszego gola w trwającym sezonie, a Dennis Jastrzembski popisał się asystą. Spotkanie od początku do końca trzymało w napięciu i z pewnością było to jedno z ciekawszych spotkań w ten weekend.

