Tak Finowie oceniają szanse w baraż z Polakami. To będzie kluczowe

Reprezentacja Polski przegrała eliminacje do Euro 2024. Choć po losowaniu wydawało się, że na turniej trudniej będzie się nie dostać, to Biało-Czerwonym się udało i zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi.

Reprezentacja Polski awansuje na Euro? Finlandia już się szykuje do baraży

O eliminacyjnej porażce zaważyły dwa nieudane mecze z Mołdawią (2:3, 1:1). Nie pomogła też atmosfera panująca wokół kadry i PZPN-u, bo co chwila wybuchały nowe afery dotyczące piłkarzy lub działaczy. Biało-Czerwoni dostaną jednak jeszcze jedną szansę, żeby się zrehabilitować. W marcu wezmą udział w barażach do Euro 2024. W pierwszym meczu będą zdecydowanym faworytem - odpadnięcie z Estonią byłoby kompletną klęską. W drugim nie będzie już tak łatwo.

Polska w losowaniu baraży i tak miała szczęście. Na pewno nie zagra z najmocniej wyglądającą reprezentacją Ukrainy. Zamiast tego w finale czeka ją zwycięzca meczu Walia - Finlandia. I choć Walijczycy wydają się obecnie faworytami tej ścieżki - w przypadku awansu oba mecze zagrają u siebie - to Finowie zrobią wszystko, żeby zagrać w finale. Co jeżeli tam zmierzą się z Polską?

- To losowanie nie jest niemożliwe, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie wyniki Finlandii, Walii i Polski. Wszystkie trzy kraje nie radziły sobie ostatnio najlepiej i pytanie brzmi, które z nich mogą wrócić na zwycięską ścieżkę - mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" dziennikarz Ari Virtanen z "Helsingin Sanomat".

Finlandia nie boi się Walii w barażach o Euro 2024. Polski też nie, ale jest jeden warunek

Strachu więc nie ma i to nawet pomimo gry na wyjeździe w spotkaniu z Walią. - Myślę, że Walia nie jest już tą samą drużyną bez swojej supergwiazdy Garetha Bale'a, a także Joe Allena, który był niezwykle ważnym zawodnikiem. Brakuje im również naturalnego strzelca - stwierdza dziennikarz.

Co będzie decydujące w tych meczach? - Szanse Finlandii zależą od tego, czy wszyscy kluczowi zawodnicy będą sprawni do półfinałowego meczu. Wtedy Finlandia może rywalizować z Walią. Moim zdaniem Finlandia ma lepszych bramkarzy niż Walia, ale nieco chwiejna obrona była ostatnio problemem. W tej chwili fińscy kibice i media koncentrują się głównie na starciu z Walią. Ludzie będą mówić o Polsce, jeśli dojdzie do finału - podkreślił Virtanen.

Reprezentacja Finlandii, choć jest uznawana za słabszą od Polski i Walii, to w zakończonych eliminacjach nie poradziła sobie źle. Finowie wygrali aż sześć spotkań, ale mieli zbyt słaby bilans w meczach z pierwszą Danią (1:3 i 0:1) oraz drugą Słowenią (2:0, 0:3) i ostatecznie do miejsca awansującego stracili cztery punkty. Walia też zakończyła eliminacje na trzecim miejscu. Mogła awansować, ale o nieudanych eliminacjach najlepiej świadczą sensacyjnie stracone punkty w meczach z Armenią (2:4, 1:1). Ostatecznie górą w ich grupie były Turcja i Chorwacja. Baraże do Euro 2024 odbędą się w przyszłym roku. Reprezentacja Polski zagra z Estonią u siebie 21 marca.