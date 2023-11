Polecił sportsmence suplement. Okazało się, że to pigułka gwałtu. Plaga

Wysocy rangą przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji weszli do sali po dwóch godzinach warsztatów. Wśród nich byli dwaj oficerowie operacyjni. Zaproszonym dziennikarzom rzeczniczka prasowa POLADA, Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, przekazała jasne instrukcje: panowie siadają na kanapie z lewej strony i nie można fotografować ani nagrywać. Nie przedstawiają się ani nazwiskami, ani stopniami. Tylko pod takimi warunkami zgodzili się przekazać informacje ze śledztw, które prowadzą we współpracy z Polską Agencją Antydopingową.

Już przed pojawieniem się śledczych na czwartkowym szkoleniu dostaliśmy dużo materiału na ciekawe teksty ku przestrodze. Ale pracownicy POLADA opowiadali nam "tylko" o tym, co może uchronić sportowców przed głupimi dyskwalifikacjami. I naturalnie do tego w tekście wrócimy. Natomiast najpierw spieszymy przekazać to, co usłyszeliśmy od funkcjonariuszy CBŚP i od Agnieszki Ostrowskiej, kierowniczki zespołu analityczno-śledczego POLADA. Bo informacje od nich niektórym czytelnikom mogą uratować życie i zdrowie. Bo to przestroga z wykrzyknikiem. A nawet z trzema wykrzyknikami!!!

"W jednej z piwnic, w której produkowano sterydy, za linię produkcyjną służyła betoniarka"

"Odkryliśmy laboratorium pod psią budą. Żeby do niego wejść, trzeba było przepędzić psa i przestawić jego budę"

"Trafiliśmy też na laboratorium w kurniku, za ścianą działową pokrytą słomą"

"Producenci zamawiają legalne półprodukty z Chin, rozpuszczają proszki w oleju rzepakowym, odfiltrowują to w filtrach do kawy, wlewają do fiolek a fiolki wkładają do mikrofalówki, uznając, że w ten sposób zabijają bakterie"

"Odbiorca nigdy nie wie, co w produkcie dostanie. To rosyjska ruletka. Możesz dostać coś, co było mieszane w betoniarce, możesz dostać ampułki leżące rok w brudnej piwnicy i dopiero wypełnione substancją"

"Oczywiście są też w Polsce grupy, które mają sprzęt do produkcji sterydów wart miliony złotych i produkują w wielkich halach, w niemal sterylnych warunkach. Ale i tam nie spotykamy prawdziwych chemików, tylko ludzi, którzy robią to na podstawie instrukcji z kartki"

"W pewnym garażu rozbita przez nas grupa przestępcza przez pięć lat wyprodukowała sterydy, które sprzedała za 105 milionów złotych. Sprzedaż odbywała się na stronach internetowych zarejestrowanych w takich miejscach jak Wyspy Kokosowe. A w reklamach brali udział influencerzy, którzy będąc na zarobku u tych ludzi w swoich mediach społecznościowych udostępniali kody zniżkowe"

To chyba najmocniejsze wypowiedzi śledczych. A co to ma wspólnego ze sportem? Niestety, wiele.

Strongman i nastoletni syn strongmana. "Przecież jak ktoś uprawia sport..."

- Pamiętam, jak w trakcie akcji zatrzymania przestępców zostałam zaproszona do środka, gdy już ich skuto i usunięto niebezpieczne przedmioty. Od razu po wejściu do pomieszczenia zobaczyłam ścianę pełną medali. Z tasiemkami, na których widniała nazwa jednego z polskich związków sportowych - odpowiada Ostrowska. - Po zakończeniu śledztw policji my, POLADA, będziemy stawiali zarzuty i wykluczymy tych ludzi ze sportu. Bardzo często to są aktywni sportowcy, zazwyczaj przedstawiciele dyscyplin siłowych - dodaje.

Oczywiście nazwiska tu nie padną, bo nie mogą. Ale słyszymy, że problem jest duży w kulturystyce, w trójboju siłowym i w sportach walki, ale też wśród sportowców-amatorów, którzy po prostu ćwiczą na siłowniach i chcą szybkiego oraz spektakularnego efektu. Droga na skróty - nieważne że bardzo ryzykowna - jest coraz częściej traktowana jako jedyna rozsądna (!) opcja. Szczególnie do myślenia daje historia byłego strongmana uwikłanego w handel sterydami. - Robiliśmy przeszukanie u znanego polskiego strongmana. W domu był jego 16-letni syn i już wyglądał trochę jak tata. Syn nie mógł zrozumieć, co my właściwie tu robimy, czego chcemy, bo przecież jak ktoś uprawia sport, to jest naturalne, że musi brać sterydy - opowiadał oficer operacyjny Centralnego Biura Śledczego Policji.

Kolarze przestali powodować kraksy, teraz ten lek będzie zabroniony dla wszystkich

Agnieszka Ostrowska, która towarzyszyła tajniakom z POLADA to tylko jedna ekspertka z grona kilku naprawdę świetnie zorientowanych przedstawicieli Polskiej Agencji Antydopingowej, którzy spotkali się z dziennikarzami.

Przewodniczący Zespołu Naukowego doktor nauk farmaceutycznych Andrzej Pokrywka przedstawił zagrożenia, jakie wiążą się ze stosowaniem suplementów i podkreślił, że na nowej "Liście substancji i metod zabronionych" (ogłoszono ją 1 października, a wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku) znalazły się kolejne substancje, w tym jedna przeciwbólowa, od której - jak słyszymy - uzależnionych jest zwłaszcza wielu piłkarzy i rugbystów. A badania wykazały, że odstawienie tej substancji prowadziło nawet do prób samobójczych.

- Chodzi o tramadol. Międzynarodowa Unia Kolarska zakazała go już kilka lat temu. Widziałem opracowanie, które dowodziło, że po dwóch-trzech latach jazdy bez tramadolu w peletonie spadła liczba wypadków. Ta substancja wpływa na brak koncentracji, na niezdolność szybkiej reakcji na bodźce. Uzależnienie od niej powoduje, że czasami sportowiec już nie wie czy coś jest na jawie, czy we śnie - wyjaśniał Pokrywka. - Tramadol jest popularny na oddziałach ratunkowych, na SOR-ach dostaje go co drugi pacjent - dodawał.

W 2022 roku w trakcie Tour de France na stosowaniu tramadolu przyłapano Nairo Quintanę. Jeden z czołowych kolarzy świata został wykluczony z wyścigu, ale nie nałożono na niego dyskwalifikacji, bo WADA nie uznawała tej substancji za niedozwoloną. Od nowego roku będzie inaczej.

Sportowcy muszą być czujni. Warto dzwonić do POLADA

- Niestety, sportowiec, który pójdzie do zwykłego lekarza, a nie do lekarza medycyny sportowej, tramadol najpewniej dostanie. Na przykład na ból zęba czy na migreny. To znaczy, że zawodnicy będą musieli bardziej się pilnować - puentuje Pokrywka. I zachęca, by wszyscy polscy sportowcy z każdą wątpliwością zwracali się do POLADA.

- Niedawno zadzwoniła do mnie zawodniczka i powiedziała, że dostała suplement od kolegi, z zapewnieniem, że to bezpieczna substancja. Podała mi skład. W odpowiedzi usłyszała, że to pigułka gwałtu - opowiadał Pokrywka. A współpracująca z nim w POLADA, w ramach Zespołu Naukowego, dr inż. Olga Surała (dietetyczka z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego), jako wzorcowy podała przykład podejścia do suplementów przez polską kadrę kajakarek.

Mistrz nie może tego, co dostaje amator

- Trzeba wybierać tylko suplementy o naukowo potwierdzonym działaniu i od producentów z międzynarodowymi certyfikatami. W kadrze kajakarek kwestią suplementacji zajmują się tylko dwie osoby: ja i lekarz grupy. Ja odpowiadam za podawanie zawodniczkom środków potencjalnie wpływających na wydolność, a lekarz za środki o zastosowaniu stricte medycznym. Prowadzimy ewidencję, na wszelki wypadek magazynujemy próbki tego, co podajemy dziewczynom, a one są proszone, żeby niczego innego nie stosowały. To jest grupa niezwykle świadoma, ufająca nam i wiedząca co oraz po co stosuje. Tak to powinno wyglądać w każdej grupie - mówiła Surała.

Po co aż taka ostrożność? Po to, żeby uniknąć takich wpadek jak choćby głośne dyskwalifikacje piłkarza Samira Nasriego czy pływaka Ryana Lochte. Obaj dostali po kilkanaście miesięcy zawieszenia za stosowanie kroplówek. Lochte wykazał nawet, że przyjmował legalną substancję, ale zapłacił za niewiedzę - pochwalił się taką kuracją, jaka profesjonalnym sportowcom jest zabroniona.

- Na zawodach amatorskich coraz częściej oprócz pakietu startowego można sobie wykupić kroplówkę regeneracyjną po. Idzie się do specjalnego namiotu i przyjmuje się jakieś witaminowe preparaty. Sportowcy tak nie mogą i muszą o tym pamiętać - przypomina Pokrywka.

Natalia Maliszewska jako przestroga. Dyskwalifikacja już za kilka dni

Dyrektor POLADA Michał Rynkowski oraz Joanna Kaczor-Bednarska, była reprezentantka Polski w siatkówce, a dziś specjalistka POLADA od systemu ADAMS, na szkoleniu dla mediów przypominali, że sportowcy mają problem z pamiętaniem o obowiązku podawania swoich miejsc pobytowych. A to konieczne, żeby możliwe było pobranie od nich próbek do kontroli antydopingowej.

We wrześniu głośno było o Natalii Maliszewskiej, która za trzecią tego rodzaju wpadkę w ciągu 12 miesięcy została zawieszona. - To już kwestia nawet nie tygodni, a dni, gdy zawodniczka usłyszy wyrok - poinformował Rynkowski. Wicemistrzyni świata w short tracku grozi od roku do dwóch lat dyskwalifikacji.

Mocz z gruszki zamontowanej w kroczu i mocz w ręczniku. Kara dwa razy dłuższa

Kaczor-Bednarska w rozmowie ze Sport.pl (wkrótce ją opublikujemy) mówi, że generalnie historia Maliszewskiej działa na naszych sportowców jak przestroga i że raczej nikt celowo nie zataja adresów, pod jakimi przebywa. Natomiast o celowych manipulacjach ciekawie opowiadał Łukasz Krych. To adwokat i kontroler antydopingowy oraz pełnomocnik POLADA w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych.

- Miałem taką sytuację, że na zawodach krajowych kontrolowałem zawodnika z podnoszenia ciężarów i okazało się, że miał mocz w gruszce zamontowanej w kroczu. Nie chciał oddać moczu w mojej obecności, a przepisy mówią, że zawodnik musi to zrobić w obecności kontrolera i że musi odsłonić ciało od pępka do kolan oraz podwinąć rękawy, żeby było jasne, że nie wlał moczu do próbki z jakiejś ukrytej rurki - mówił Krych. - Sztangista spróbował przelać mocz z gruszki, zorientowałem się, spisałem raport, a zawodnik się podpisał, co było równoznaczne z przyznaniem się winy - dodawał.

Kara? Cztery lata za wykryty środek plus cztery lata za próbę manipulacji.

Identycznie skończyła się historia pewnej zawodniczki, o której Krychowi opowiedzieli kontrolerzy pracujący na Igrzyskach Wspólnoty Narodów. - Ta sportsmenka siedziała w poczekalni stacji kontroli i tłumaczyła, że na razie nie jest w stanie się wysikać. Przyjmowała dużo płynów, polewała się też, bo rzekomo było jej bardzo gorąco. Gdy w końcu wstała z krzesła, zgłaszając gotowość do kontroli, zauważono, że wokół niej jest podejrzanie mokro. Okazało się, że sikała w ręcznik, którym była przepasana. Ewidentnie chciała dać do badania mniej wartościowy, rozwodniony mocz. Najwyraźniej przyjęła mikrodawkę dopingu i liczyła, że przed kontrolą zdoła go wypłukać z organizmu - opowiadał Krych.

- Mikrodawkowanie stało się popularne. Dzięki niemu niektóre substancje utrzymują się w organizmie tylko kilka godzin. System ADAMS jest w walce z mikrodawkowaniem kluczowy, bo bez posiadania danych pobytowych, dzwonilibyśmy do zawodnika z pytaniem, gdzie możemy go skontrolować, a nieuczciwy zawodnik spodziewając się kontroli mógłby zastosować różne środki zaradcze - intensywnie się nawadniać, wziąć infuzję dożylną i zmienić w ten sposób parametry, a nawet mógłby się cewnikować i wprowadzać do swojego układu czysty mocz. Naprawdę nieuczciwi sportowcy czasami stawiają wszystko na jedną kartę, aż nie chce się wierzyć - podsumowywał dyrektor POLADA, Michał Rynkowski.