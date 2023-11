Media: Barcelona znalazła następcę Xaviego. To jego cenią najbardziej

6 listopada minęły dwa lata odkąd Xavi jest trenerem Barcelony. Zbiegło się to z kiepskim okresem, kiedy jego zespół przegrał 1:2 z Realem Madryt i 0:1 z Szachtarem Donieck. Hiszpańskie media niemal od razu rozpoczęły spekulacje o ewentualnym zwolnieniu Hiszpana, na co reagowały władze klubu. Prezydent Joan Laporta zapewniał, że szkoleniowiec cieszy się jego pełnym uznaniem i nie ma możliwości na zmianę. Nie oznacza to jednak, że Barcelona nie poszukuje następcy 43-latka.

Barcelona wytypowała następcę Xaviego. To inny trener z LaLiga

Kontrakt Xaviego z klubem z Katalonii wygaśnie po sezonie 2024/25. Na razie władze Barcelony mają być przekonane, że to będzie odpowiedni termin na rozstanie z trenerem i rozpoczęcie nowego etapu. Dlatego też powoli rozpoczynają poszukiwania następcy.

Profil Barcacentre w serwisie X (dawniej Twitter) donosi, że Barcelonie imponuje trener Imanol Alguacil, który do 2018 roku prowadzi Real Sociedad. Szkoleniowiec w obecnym sezonie gra w Lidze Mistrzów, do której dostał się po zajęciu czwartego miejsca w LaLiga. Teraz jego zespół zajmuje szóstą lokatę i niedawno przegrał z drużyną Xaviego 0:1.

Co ważne dla Barcelony, kontrakt Alguacila wygaśnie dokładnie 30 czerwca 2025 roku - dokładnie wtedy, kiedy kończy się umowa Xaviego. Jeśli obaj będą trenerami swoich zespołów do tego czasu, to ewentualna zmiana w Barcelonie mogłaby odbyć się naturalnie i bez pośpiesznego poszukiwania trenera.

Na razie jednak obaj panowie pozostają na stanowiskach. W obecnej kolejce LaLiga Barcelona Xaviego zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano, a Real Sociedad Imanola Alguacila zmierzy się u siebie z Sevillą. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 26 listopada o godzinie 16:15.