Komentator TVP zaszokował ws. kadry. Zaczął mówić o Brzęczku

Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych w marcowych barażach do Euro 2024 będzie Estonia. W przypadku awansu do finału decydujący mecz o awans piłkarze Michała Probierza rozegrają na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Nie będzie więc to łatwa wiosna dla reprezentacji Polski.

Zwolnienie Jerzego Brzęczka przyczyną problemów polskiej kadry? Jacek Laskowski nie ma wątpliwości

W niedzielnym programie "Pogadajmy o piłce" jednym z gości był Jacek Laskowski, który komentował m.in. ostatni mecz z Czechami. Komentator od wielu lat jest przy polskiej reprezentacji. Jego zdaniem przyczyną problemów kadry było... zwolnienie Jerzego Brzęczka.

- Grzechem pierworodnym było zwolnienie Jerzego Brzęczka. Nie zwalnia się trenera po eliminacjach, w których było osiem zwycięstw, jeden remis i jedna porażka - ocenił i dodał: - Wydaje mi się, że ta decyzja spowodowała chaos, który później nam towarzyszył.

Zdaniem komentatora za Brzęczkiem przemawiały wyniki. - To był podstawowy błąd. Taka decyzja źle robi jakiejkolwiek grupie ludzi, jeżeli coś idzie. Styl? W ostatnich 20 latach nie graliśmy jak Brazylia i czasami ten styl był taki, że zęby bolały, ale bilans był pozytywny - przyznał.

Dziennikarz dodał, że później wszystko zaczęło się niszczyć niczym klocki domina i za kolejnymi decyzjami federacji, szły kolejne problemy. Laskowski przypomniał, że cztery lata temu w eliminacjach do Euro Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie.

Spotkanie barażowe z Estonią zaplanowano na 21 marca, ewentualny finał zostanie rozegrany pięć dni później.