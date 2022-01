Kamil Stoch mocno działaniu organizatorów skoków. "Nie uczymy się na błędach"

W trakcie konkursu indywidualnego, spośród biało-czerwonych, niekorzystne warunki odczuł najbardziej Kamil Stoch. Polak dwukrotnie przymierzał się do swojej próby, najpierw po zajęciu miejsca na belce, ściągnięto go z niej. Później z powrotem przygotowywał się do skoku i warto podkreślić, że gdy Polak siadał na belce "to beat" wskazywał wynik 139 metrów. Gdy zjeżdżał, wynik zmniejszył się już do 134 metrów. Finalnie Kamil Stoch wylądował na 115,5 m, wpływ na jego wynik miało m.in. obniżenie belki oraz padający deszcz, który negatywnie wpływa na jakość zjazdu po torach. Dodatkowo, przed Stochem nie wystartował przedskoczek, który mógł przygotować Kamilowi najazd.

Kamil Stoch bardzo ironicznie zareagował na swój wyniki skoku w pierwszej serii. Polak machnął jedynie ręką, a kamery uchwyciły, jak mówi: "No i co Panie Borku?". Po zawodach Stoch był już znacznie spokojniejszy. Jak sam twierdzi, z jego strony wszystko było zrobione dobrze.

- Byłem zły od razu po skoku. Najlepiej jest obwiniać wszystkich dookoła. Ale tak to się zdarzyło no i co poradzę? Czasu nie cofnę. Przegadałem to już z trenerami na spokojnie. Skok był dobry. Z tego się cieszę. Cały czas robię wszystko tak, jak robić powinienem. Z tego co ja mogłem zrobić, to zrobiłem wszystko tak, jak trzeba było – powiedział w rozmowie ze Skijumping.pl.

Organizatorzy konkursu w Willingen dokończyli pierwszą, wyjątkowo loteryjną serię zawodów. Była ona jednocześnie ostatnią. - Nie uczymy się na błędach. To nie są pierwsze takie zawody gdzie jest totalna loteria, wypaczanie wyników i podcinanie skrzydeł zawodnikom. Ja czuję się dobrze, ale nie mogę się rozwinąć i pokś mniazać pełni swoich możliwości, tylko cały czas coe blokuje. Szkoda, że takie zawody mają miejsce, ale z drugiej strony to nie są pierwsze i na pewno nie ostatnie. Mam tylko nadzieję, że kiedy przyjdzie do rywalizacji w takim bardzo poważnym momencie, no to jednak te zawody będą fair i każdy będzie mógł pokazać na co go stać – skomentował Stoch.

- Możemy stanąć po stronie organizatorów, bo to są jednak sponsorzy, pieniądze, kibice i tak dalej. Z drugiej strony trudno mi powiedzieć. Z jednej strony chciałbym skakać, serce się rwie. Z drugiej strony patrząc na to co się dzieje i oddając dobry skok i lądując na 115 metrze no to nie jest to, o co mi chodzi. Pewnie gdybym skoczył 145, to byśmy rozmawiali w zupełnie innych okolicznościach i z innym humorem. Mówiłbym, że wszystko jest w porządku, tak bywa i trudno. Jest jak jest – zakończył polski skoczek uśmiechając się i rozkładając ręce.

Stoch zajął ostatecznie 22. miejsce. Wcześniej w prologu skoczył znakomicie i był najlepszy. W niedzielę Stoch i reszta polskiej kadry wezmą udział w kwalifikacjach i drugim konkursie indywidualnym w Willingen. To ostatnie zawody przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.