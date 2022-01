Żart ze skoków w Willingen. Nawet Stoch nie wytrzymał. "No i co"?

Fatalne warunki w Willingen dają się we znaki skoczkom. Na własnej skórze odczuł to Kamil Stoch. - No i co Panie Borku? - powiedział Polak ironicznie po skoku, machnowszy tylko ręką. To komentarz skierowany do Borka Sedlaka, prowadzącego piątkowe zawody Pucharu Świata.

