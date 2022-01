"Balans na wyjątkowo cienkiej granicy". Druzgocące komentarze po farsie w Willingen

Warunki atmosferyczne był wręcz tragiczne. I nie tylko zawodnicy byli tego świadomi już podczas serii próbnej. Wystartowało w niej zaledwie 26 skoczków. Wśród nich nie znalazł się ani jeden Polak. Michal Doleżal wycofał biało-czerwonych, aby nie narażać ich zdrowia.

Puchar Świata w Willingen. Tragiczne warunki do skoków. "Naprawdę pech"

Niemal wszyscy mają mieszane odczucia po skokach w Willingen. Były skoki bardzo dalekie, jak na przykład Robert Pedersen, który w serii próbnej wylądował na 151 metrze (pierwsza seria: 117 m), a byli też zawodnicy, którzy w pierwszej serii lądowali przed "setką". Dużą rolę w wynikach odegrały warunki pogodowe i nie ogranicza się to jedynie do wiatru, na co uwagę zwrócił Karol Górka ze Sport.pl. "Wiatr nie byłby problemem, gdyby nie opady śniegu i deszczu. Gdy są opady, po każdej przerwie potrzebny byłby przedskoczek. A dziś na to nie ma możliwości" - napisał dziennikarz.

Horngacher i Eisenbichler wpadli w furię! Farsa w Willingen

Czy przeprowadzenie konkursu w takich warunkach było nieodpowiedzialne? "Moim skromnym zdaniem balansujemy na wyjątkowo cienkiej granicy bezpieczeństwa - na ostatnim zakręcie przed Pekinem 2022" - pisze Dominik Formela ze Skijumping.pl. Podobne zdanie na ten temat ma komentator sportowy, Sebastian Szczęsny. "Mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Kto ma skoczyć i jest w formie, ten skacze. Inni cierpią. A Ryoyu wyciąga rękę po plastron lidera" - czytamy na Twitterze.

Ryoyu Kobayashi skoczył 145 metrów, co jak wspomniał Szczęsny, pozwoliło mu wygrać piątkowe zawody. Kolejni na podium byli Halvor Egner Granerud (143) i Marius Lindvik (137). Znacznie gorzej poradzili sobie Polacy. Początkowo trzech biało-czerwonych znalazło się w czołowej trzydziestce. Najlepszy był Piotr Żyła, który zajął 14. (130 metrów). 22. miejsce zajmował Stoch (115,5 metra), a Dawid Kubacki uplasował się na 28. miejscu (112,5 metra). Ta sztuka nie udała się Pawłowi Wąskowi i Stefanowi Huli.

Kilkanaście minut po konkursie spłynęły do Polski złe informacje. Polscy skoczkowie otrzymali jeszcze jeden cios. Dwóch z nich zostało zdyskwalifikowanych. Chodzi i Piotra Żyłę i Stefana Hulę. W obu przypadkach chodziło o nieregulaminowe buty. WIĘCEJ TUTAJ>>>

Stoch natomiast w szczególności odczuł skutki silnego wiatru. "Nawet 138,5 m [to beat] wyświetlało się, gdy Kamil dostał zielone światło. W mniej więcej 3 sekundy wiatr pod narty osłabł o 1 m/s. Naprawdę pech" - podkreślił Łukasz Jachimiak ze Sport.pl, odpowiadając na wpis Piotra Majchrzaka. "Trudno wyciągnąć wnioski z tego konkursu" - czytamy.

Kiedy zakończyła się pierwsza seria pojawiła się informacja, że jury spróbuje przeprowadzić drugą serię. Miała się ona rozpocząć o 17:23. Kiedy ta pora nadeszła, oczom telewidzów ukazało się przygotowanie do dekoracji. Okazało się, że organizatorzy zmienili decyzję i pierwsza seria była jedyną rozegraną tego dnia w Willingen.