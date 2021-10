Rewelacyjny 17-latek przed Kamilem Stochem! Piotr Żyła znokautował rywali

Zanim do decydującej rywalizacji ruszyli skoczkowie, rozegrały się mistrzostwa Polski wśród skoczkiń. Po pierwszej serii liderką była Francuzka, Josephine Pagnier. Poszybowała ona na odległość 97 metrów. 5,5 punktu za nią uplasowała się Kamila Karpiel, która skoczyła 94,5 metra. Na trzecim miejscu była Nicole Konderla, która skoczyła 1,5 metra mniej od Kamili.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucja w skokach narciarskich. Znikają z anten TVP

Jest nowy wielki faworyt sezonu skoków. Absolutna dominacja. Chce zniszczyć marzenia Polaków

W drugiej serii Francuzka skoczyła jeszcze lepiej (100,5 metra) i wygrała całe zawody. Kamila Karpiel natomiast utrzymała drugą lokatę po skoku na 96 metrów i dzięki temu sięgnęła po złoty medal mistrzostw Polski. To jej trzeci triumf na letnich mistrzostwach Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się druga z Francuzek, Julia Claire. W pierwszej serii skoczyła 86,5, a w drugiej 100,5 metra. Na kolejnych lokatach uplasowały się Nicole Konderla (95,5 metra w drugiej serii) oraz Kinga Rajda (86,5 i 97 metrów). Zawodniczki sięgnęły dzięki temu odpowiednio po srebrny i brązowy medal.

Fantastyczne skoki juniorów. Piotr Żyła zwycięzcą

Z kolei wśród Panów po pierwszej serii najlepszy był Piotr Żyła. Po skoku na 103,5 metra objął on prowadzenie i wyprzedzał Klemensa Murańkę (102 metry) o cztery punkty. Trzeci był Kamil Stoch, który skoczył równe 100 metrów. Tyle samo skoczyli Dawid Kubacki i Stefan Hula, którzy byli ex aequo na czwartym miejscu.

Show skradli jednak dwaj młodzi skoczkowie. Najpierw 16-letni Klemens Joniak poszybował na 104 metr. Chwilę później na belce pojawił się rekordzista Średniej Krokwi, 17-letni Jan Habdas. I skoczył jeszcze dalej! 106,5 metra i obaj młodzi zawodnicy byli ex aequo na prowadzeniu dosyć długo. Ustąpić musieli dopiero wtedy, kiedy próby zaczęli oddawać zawodnicy kadry narodowej. Na koniec pierwszej serii byli na szóstym miejscu. W drugiej serii skoczyli trochę słabiej (Habdas 103,5, a Joniak 99 metrów), ale utrzymali miejsca w czołowej dziesiątce.

W drugiej serii znakomicie zaprezentował się Tomasz Pilch. 10. po pierwszej serii Polak poleciał 106,5 metra, co było wyrównaniem rekordu skoczni. Dało mu to ostatecznie awans na trzecią pozycję. Brązowym medalem musiał podzielić się jednak z Dawidem Kubackim, który po skoku na 104 metry uzyskał identyczną notę. Czołowa dwójka pozostała bez zmian. Klemens Murańka zdobył srebro po skoku na 104 metry, a Piotr Żyła przypieczętował swoje zwycięstwo, lądując na 106 metrze. Poza podium znalazł się więc Kamil Stoch. Mimo że oddał dwa przyzwoite skoki (100 i 101,5 metra) to wystarczyło to tylko żeby zająć siódme miejsce.

Drugie dno rewolucji w skokach? "Fakty TVN mogą mieć przewagę nad Wiadomościami TVP"

Klasyfikacja końcowa letnich mistrzostw Polski w Zakopanem:

1. Piotr Żyła 279.2

2. Klemens Murańka 271.7

3. Tomasz Pilch 268.2

3. Dawid Kubacki 268.2

5. Jakub Wolny 265.2

6. Jan Habdas 264.5

7. Kamil Stoch 262.7

8. Stefan Hula 261.7

9. Maciej Kot 255.7

10. Klemens Joniak 254.5