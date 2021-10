Adam Małysz komentuje kontrowersje ws. biletów na polskie konkursy. "Trudna decyzja"

Polski Związek Narciarski jakiś czas temu zdecydował, że bilety na konkursy Pucharu Świata w Wiśle oraz Zakopanem będą sprzedawane wyłącznie osobom zaszczepionym na koronawirusa. Po skargach kibiców całą sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Okazuje się, że organizatorzy nie mają prawa do kontroli paszportów covidowych, co może spowodować, że federacja zmieni swoją decyzję.

Adam Małysz komentuje sprzedaż biletów wyłącznie dla osób zaszczepionych. "Trudna sytuacja"

Adam Małysz, dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego ds. skoków narciarskich był gościem na antenie Radia Zet. Były skoczek został poproszony o komentarz dot. sprzedaży biletów na konkursy Pucharu Świata wyłącznie dla osób zaszczepionych. "Wiem, że osoby niezaszczepione chcą również oglądać konkursy, ale jak mają się do tego ci, co się zaszczepili? To jest trudna decyzja, w wielu krajach osoby ze szczepieniem mają łatwiej. Ja nie brałem udziału przy podejmowaniu decyzji, takie rozwiązania funkcjonują na całym świecie, gdzie w restauracjach czy hotelach trzeba okazać paszport" - powiedział.

Zdaniem Adama Małysza decyzja Polskiego Związku Narciarskiego powinna zostać utrzymana w mocy. "Na pewno tę sytuację koordynował sanepid oraz prawnicy. Tych zakażeń z dnia na dzień cały czas przybywa. Myślę, że decyzja Związku nie powinna ulec zmianie. Jeśli nie jesteś zaszczepiony, to nie możesz normalnie funkcjonować. Nasi skoczkowie są zaszczepieni przeciwko COVID-19, tak jak reszta sportowców. Uważam, że jeśli ktoś wykona test i on będzie negatywny, to będzie mógł obejrzeć konkurs Pucharu Świata" - dodał Małysz.

Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się w weekend 20-21 listopada na skoczni w Niżnym Tagile. Od 3 do 5 grudnia skoczkowie będą rywalizowali w konkursie indywidualnym i drużynowym w Wiśle, a w dniach 14-16 stycznia 2022 roku w Zakopanem.