Polskich kibiców skoków narciarskich czeka w nowym sezonie prawdziwa rewolucja. Jedna z najpopularniejszych dyscyplin w Polsce i absolutny hit oglądalności znika z TVP i zagości na antenie TVN. A co to oznacza? I czy w tej decyzji jest drugie dno? Zapraszamy do obejrzenia sportowej części programu "Studio Biznes", który możecie oglądać w każdą środę o godz. 12 na Gazeta.pl.

MAREK PODMOK?Y