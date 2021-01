Piotr Żyła awansował o trzy miejsca! Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ w skokach narciarskich

Żyła w swoim jedynym skoku podczas konkursu uzyskał 137 metrów i wyprzedził go jedynie zwycięzca cyklu Willingen Six, Norweg Halvor Egner Granerud. Dla Polaka było to piąte podium w tym sezonie, choć wciąż nie udało mu się odnieść zwycięstwa.

Żyła z awansem w klasyfikacji generalnej PŚ! Jest tuż za podium

Przed drugim konkursem w Willingen Żyła zajmował siódme miejsce z dorobkiem 522 punktów po trzynastu konkursach, w których wziął udział. Do czwartego Roberta Johanssona tracił jednak tylko 33 punkty, więc słabszy skok Norwega, a także Słoweńca Anze Laniska i dziesiąta pozycja Dawida Kubackiego sprawiły, że Żyła przesunął się na miejsce tuż za podium. Zgromadził już 602 punkty. Kubacki jest na szóstej pozycji z dorobkiem 568 punktów.

Do trzeciego Kamila Stocha traci 203 punkty. Drugie miejsce zajmuje Niemiec Markus Eisenbichler z 888 punktami, a na prowadzeniu po dwóch zwycięstwach w Willingen umocnił się Halvor Egner Granerud, który uzbierał już 1206 punktów.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursach w Willingen:

Halvor Egner Granerud - 1206 punktów Markus Eisenbichler - 888 punktów Kamil Stoch - 725 punktów Piotr Żyła - 602 punktów Robert Johansson - 579 punktów Dawid Kubacki - 568 punktów Anze Lanisek - 545 punktów Karl Geiger - 489 punktów Marius Lindvik - 482 punkty Daniel Huber - 417 punktów

Poza najlepszą dziesiątką pozostaje jeszcze ośmiu Polaków: piętnasty jest Andrzej Stękała (332 punkty), 27. Klemens Murańka (111 punktów), 29. Jakub Wolny (105 punktów), 34. Aleksander Zniszczoł (81 punktów), 39. Paweł Wąsek (62 punkty), 53. Maciej Kot (17 punktów), 67. Stefan Hula (2 punkty), 69. Tomasz Pilch (1 punkt).

Kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano także w Niemczech. Najlepsi skoczkowie przeniosą się na dni 5-7 lutego do Klingenthal. Ta miejscowość zmieniła japońskie Sapporo - tam konkursy PŚ odwołano ze względu na epidemię koronawirusa. Konkursy odbędą się o godzinie 14:30 - zarówno w sobotę jak i niedzielę.