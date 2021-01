Granerud wygrał konkurs i "Willingen Four"! Kubacki spadł z podium, Żyła najlepszym z Polaków!

Halvor Egner Granerud był liderem Willingen Six już po pierwszym konkursie indywidualnym tego weekendu. Wygrał w nim przed Danielem Andre Tande, który awansował na drugie miejsce klasyfikacji generalnej. Trzeci w konkursie był Kamil Stoch, ale w klasyfikacji cyklu na podium awansował inny Polak - Dawid Kubacki.

Odwołane kwalifikacje i jednoseryjny konkurs. Z Willingen Six zrobiło się Willingen Four

Niedzielne kwalifikacje, które miały być czwartą serią zaliczaną do turnieju Willingen Six zostały odwołane. Do konkursu dopuszczono wszystkich zawodników i stało się jasne, że niemiecki mini-cykl będzie miał maksimum pięć, a nie sześć serii. Później w trakcie niedzielnego konkursu odwołano jeszcze drugą serię, więc ograniczono turniej Willingen Six do "Willingen Four".

Dzięki zwycięstwu w niedzielę przewagę w klasyfikacji generalnej powiększył Halvor Egner Granerud, który ostatecznie wygrał cały mini-cykl z notą 574 punktów. 41 punktów stracił do niego drugi Daniel Andre Tande, a 56,6 punktu trzeci Markus Eisenbichler. Najlepszym z Polaków dzięki świetnemu skokowi w niedzielę został Piotr Żyła, który zdobył łącznie 512,6 punktu. Na piąte miejsce z trzeciego zajmowanego po sobocie spadł natomiast Dawid Kubacki.

Klasyfikacja generalna turnieju Willingen Six:

Halvor Egner Granerud - 574 punkty Daniel Andre Tande - 533 punkty Markus Eisenbichler - 517,4 punktu Piotr Żyła - 512,6 punktu Dawid Kubacki - 503,7 punktu

Kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano także w Niemczech. Najlepsi skoczkowie przeniosą się na dni 5-7 lutego do Klingenthal. Ta miejscowość zmieniła japońskie Sapporo - tam konkursy PŚ odwołano ze względu na epidemię koronawirusa.