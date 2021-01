"Nakręciło mnie, oj jak mnie nakręciło" - szalony wywiad Żyły po podium w Willingen

Żyła w niedzielnym konkursie w Willingen uzyskał 137 metrów i przegrał tylko z Halvorem Egnerem Graneudem. Przed wejściem na podium Polak udzielił niezwykle szybkiego, ale i zabawnego wywiadu telewizji TVP Sport. - Ja już od wczoraj jadłem paprykę, co mi daje siły. Na obiedzie lider (Halvor Egner Granerud) mi trochę podebrał i mi brakło. Ciąga (ciągu w powietrzu - przyp. JB) mi zabrakło, a na dole mocno ssało. Oj mocno ssało! Jakbym miał jeszcze ciąga, to bym w ogóle nie spadł! - śmiał się Żyła w rozmowie z Sebastianem Parfjanowiczem.

- Nakręciło mnie, oj jak mnie nakręciło w powietrzu. I oddało na progu, dawno mi tak nie oddało. Ale wyszedłem z progu nisko i było zagrożenie, że nic z tego nie będzie. Myślę: nie będę tak nisko leciał. I musiałem trochę wyżej wzlecieć. Tak udało się zrobić - opisywał swój skok w szalonym tempie Żyła.

Podium dla Żyły oznaczało jednak czwarte miejsce Klemensa Murańki, który i tak odniósł swój życiowy sukces w zawodach Pucharu Świata. - A Klimek niech się cieszy rekordem! On ma ten rekord, ja mam podium! - odpowiedział Żyła. - No mógł się Piotrek podzielić, następnym razem pewnie tak zrobi - śmiał się w swojej rozmowie z reporterem TVP Murańka.

- Willingen będę dobrze wspominał. Odkułem się po zeszłym roku, bo wtedy to zupełnie spałem. Teraz pomyślałem: a może dadzą dziś szansę skoczyć? Ale jak dadzą, to jej nie zmarnuję! Nakręciłem się bardzo! Może masz coś jeszcze do roboty? - zwrócił się na koniec do dziennikarza Żyła.

Polak dzięki drugiej pozycji w Willingen awansował także z siódmego na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W cyklu Willingen Six, który miał cztery serie, ostatecznie znalazł się na czwartej pozycji. Przegrał miejsce na podium z Markusem Eisenbichlerem o 4,8 punktu.