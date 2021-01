Lindvik wygrywa po genialnym skoku! Stękała wyrównał najlepszy wynik w karierze

W sobotę Polacy mogli być zawiedzeni stratą sporej przewagi w trakcie konkursu drużynowego i porażką w drugiej serii z Austriakami. W niedzielę wszystko zaczęło się od dość słabego występu Polaków w serii próbnej, w której najlepszy był Andrzej Stękała na dopiero ósmym miejscu.

W niedzielnych zawodach najlepszym z Polaków okazał się Andrzej Stękała, który zajął piąte miejsce. Tym samym wyrównał swój najlepszy wynik w karierze - wcześniej piąte miejsce zajął także w Titisee-Neustadt (przed tym sezonem najwyżej był 6.). Konkurs wygrał Marius Lindvik (135 i 145,5 metra) przed Anze Laniskiem (133,5 i 143,5 metra) i Robertem Johanssonem (132 i 141 metrów).

Tuż za najlepszą "10", na jedenastej pozycji znalazł się Kamil Stoch (128 i 134 metry). Natomiast piętnasty był Dawid Kubacki (125 i 134,5 metra), 27. Klemens Murańka (125,5 i 131 metrów), a 28. Paweł Wąsek (125 i 124 metry).

Kamil Stoch (646 punktów) pozostanie na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ. Konkursem w Zakopanem odrobił do Halvora Egnera Graneruda (956 punktów) i teraz ma stratę 310 punktów do lidera klasyfikacji generalnej. Jednak przewagę nad Polakiem do 70 punktów zwiększył drugi Markus Eisenbichler (716 punktów).

Teraz czas na Lahti. Kolejne zawody w Zakopanem w lutym

Do Zakopanego Puchar Świata wróci na dni 12-14 lutego, gdy odbędą się dodatkowe konkursy w zamian za odwołaną próbę przedolimpijską. Kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano na weekend 22-24 stycznia, gdy zawodnicy wystartują w Lahti. W Finlandii odbędzie się podobnie jak w Zakopanem jeden konkurs drużynowy i jeden indywidualny. Relacje na żywo na Sport.pl.