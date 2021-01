Mistrz świata nie wystąpi w Zakopanem. Ujawnił nowe powody. "Czuje się jak rodzynka"

- Jestem strasznie szczęśliwy z podium po tak trudnym sezonie i tak wielu skokach. Ale teraz jestem już naprawdę wyczerpany fizycznie, bardzo pusty i zmęczony - mówił Kraft po niedzielnych zawodach w Titisee-Neustadt. Cytowany przez portal sport.tvp.pl. Austriak nie pojedzie do Zakopanego, o czym mówiło się jeszcze przed zawodami w Niemczech - był zmęczony po Turnieju Czterech Skoczni, ale na odpoczynek miał wybrać właśnie czas polskich konkursów, a nie tych rozgrywanych tuż po rywalizacji w TCS.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemcy prawie 20 lat czekają na wygraną w TCS. "Trudny okres przed Horngacherem"

Problemy Krafta. Cierpi przez plecy i skutki zakażenia koronawirusem

I wówczas tłumaczono to urazem pleców, z którym Kraft zmaga się już kilkanaście miesięcy, a w grudniu wykluczył go z mistrzostw świata w lotach narciarskich, gdy skakał tylko podczas pierwszego treningu, a później przez kilka dni leczył się w Austrii. Okazuje się, że to niejedyny problem, który obecnie sprawia, że Austriak nie myśli jedynie o skokach. Na początku sezonu, przed zawodami w Ruce w kadrze Andreasa Widhoelzla pojawiły się zakażenia koronawirusem. Kraft najpierw miał wynik negatywny, ale przebywał w izolacji, a po kilku dniach jego test także dał pozytywny wynik.

Legenda skoków wyjaśniła, czemu Polacy wygrali z Granerudem. "To główny powód"

Do tej pory Kraft mówił, że przeszedł koronawirusa objawowo, ale nie ujawniał zbyt wielu szczegółów. Okazuje się, że skutki zakażenia odczuwa do teraz. - Czuję się jak zmiażdżona rodzynka. Nie miałem chwili, żeby odpocząć po przejściu zakażenia. A to nie takie proste, żeby się go pozbyć, do tej pory częściowo to jeszcze odczuwam - stwierdził cytowany przez austriacki związek zawodnik.

Michal Doleżal dostał ofertę pracy dla innej reprezentacji. Dopiero teraz ujawnił. "Drzwi są otwarte"

Widhoelzl podał skład Austriaków. W Zakopanem wróci Schlierenzauer

W Zakopanem wystartuje siedmiu Austriaków - Philipp Aschenwald, Michael Hayboeck, Daniel Huber, Jan Hoerl, Thomas Lackner, Maximillain Steiner i Gregor Schlierenzauer, który wraca po krótkiej przerwie, jaką zrobił sobie po Turnieju Czterech Skoczni. W ostatnim konkursie w Bischofshofen z frustracji po słabym skoku nie poddał się kontroli sprzętu, co sprawiło, że został zdyskwalifikowany.

Ojciec Kamila Stocha apeluje do kibiców i dziennikarzy. "Strasznie przykre są te sytuacje"

Przypomnijmy, że Kraft jest jednym z najlepszych, a na pewno najbardziej równych skoczków ostatnich kilku lat. W poprzednich sezonach Kraft imponował regularnością, licznymi miejscami na podium i dwoma Kryształowymi Kulami w sezonach 2016/2017 oraz 2019/2020. Austriak to mistrz świata z normalnej i dużej skoczni z 2017 roku oraz brązowy medalista na skoczni normalnej z 2015 i 2019. W 2017 ustanowił także rekord świata w długości lotu (253,5 metra).

Zawody PŚ w Zakopanem odbędą się w dniach 15-17 stycznia. Najpierw zawodników czekają oficjalne treningi o 16 i kwalifikacje o 18 w piątek, następnie konkurs drużynowy o 16:15 w sobotę i konkurs indywidualny o 16 w niedzielę. Relacje na żywo na Sport.pl.