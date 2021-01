Michal Doleżal dostał ofertę pracy dla innej reprezentacji. Dopiero teraz ujawnił. "Drzwi są otwarte"

Zobacz wideo Niemcy prawie 20 lat czekają na wygraną w TCS. "Trudny okres przed Horngacherem"

Michal Doleżal świetnie sprawdza się w roli pierwszego trenera polskiej kadry skoczków. Dobre wyniki biało-czerwonych to w głównej mierze jego zasługa. Dostrzegają to też inne reprezentacje, a okazuje się, że Czech już latem dostał konkretną propozycję z innej kadry. - Latem dwukrotnie rozmawiałem z Jakubem Jandą, który jest prezesem czeskich skoków narciarskich i Janem Baierem, wiceprezesem. W zeszłym roku otrzymałem od nich propozycję. Myślę, że mam u nich cały czas otwarte drzwi, ale obecnie pracuję w Polsce i teraz tylko to się dla mnie liczy - mówi Doleżal w wywiadzie dla czeskiego portalu lidovky.cz, który przytacza skijumping.pl.

Doleżal: Czeskie skoki potrzebują całego systemu

Trener Polaków zaznacza jednak, że jego kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim obowiązuje aż do zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku i ma zamiar go wypełnić. - Staram się w pełni koncentrować na pracy dla Polski i nie myślę w tej chwili o innych rozwiązaniach na przyszłość. Czeskie skoki potrzebują teraz stworzenia na nowo całego systemu, bez tego nie da się odnosić sukcesów - zauważa 42-letni Czech.

Doleżal podkreśla też, że jedną z najważniejszych decyzji przed tym sezonem było zlikwidowanie kadry B i stworzenie jednej kadry: narodowej. - Wszyscy ciężko pracują, panuje świetna atmosfera. Widzimy, że dało to swoje owoce w czasie krótszym niż rok. Tej zimy mieliśmy już siedmiu zawodników w pierwszej dziesiątce, nie mieliśmy nikogo na podium tylko w czterech z czternastu konkursów Pucharu Świata - zachwala Michal Doleżal.

Przypomnijmy, że najbliższe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się w Zakopanem. Polacy wystartują w składzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek oraz Klemens Murańka. W sobotę (16.01) odbędzie się konkurs drużynowy, w niedzielę (17.01) indywidualny. Na relacje z Zakopanego zapraszamy na Sport.pl!