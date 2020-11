Pierwszy kraj rezygnuje z przyjazdu na PŚ w Wiśle! Jasna sugestia lekarza kadry

Finowie zdecydowali się opuścić początek sezonu Pucharu Świata 2020/2021 w skokach. Powód? Względy zdrowotne. Decyzję zasugerował zawodnikom i trenerom lekarz fińskiej kadry. Szkoleniowiec skoczków z Finlandii Janne Vaatainen dodał, że głównym celem jego zawodników w nadchodzącym sezonie są konkursy Puchary Świata w Ruce i Lahti oraz mistrzostwa świata w lotach i mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym.

Rusza nowy sezon Pucharu Świata

Nowy sezon PŚ rusza w Wiśle 21 listopada. Tego dnia odbędzie się konkurs drużynowy, a następnego dnia zawody indywidualne. Tydzień później skoczkowie wystartują w Ruce. Do Lahti przyjadą w trzecim tygodniu stycznia. Mistrzostwa świata w lotach zaplanowane zostały w Planicy w dniach 11-13 grudnia. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym potrwają od 23 lutego do 7 marca. Odbędą się w Oberstdorfie.

Do Polski przylecą na pewno skoczkowie z USA i Włoch. Faworytami będą m.in. nasi reprezentanci. Konkursy w Wiśle odbędą się bez kibiców. Andrzej Wąsowicz, dyrektor zawodów, w rozmowie ze Sport.pl powiedział: "To była jedyna możliwa do podjęcia decyzja." Dowiedzieliśmy się także, kiedy możemy się dowiedzieć o udziale publiczności podczas konkursów w Zakopanem. Te mają odbyć się w dniach 16-17 stycznia 2021.