Adam Małysz obronił pracę magisterską. "Kolejny sukces!"

- Kolejny sukces! Adam Małysz, jeszcze niedawno nasz Student na kierunku zarządzanie a dzisiaj już Absolwent. Życzymy Panu powodzenia - czytamy na profilu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Adam Małysz magistrem! Obronił pracę na Politechnice Częstochowskiej

Nie wiadomo, jaki był temat pracy, którą bronił Małysz, ale egzamin dyplomowy zdał pomyślnie. W 2018 roku były polski skoczek, a obecnie dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN obronił pracę licencjacką.

Wtedy podszedł do egzaminu wraz z kolegą, Jakubem "Colinem" Brzezińskim, który jest kierowcą rajdowym. I to właśnie "Colin" namówił go do studiowania na Politechnice Częstochowskiej. Jego ojciec, dr Andrzej Brzeziński pracuje na Wydziale Zarządzania i był wówczas promotorem ich prac.

Po obronieniu licencjatu były skoczek przyznawał, że jego studia na Politechnice Częstochowskiej miały być objęte tajemnicą, żeby Małysz nie wywoływał sensacji i mógł bez rozgłosu przyłożyć się do nauki. Już wtedy przyznawał, że chciałby zdobyć także tytuł magistra.

